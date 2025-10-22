Actor Alejandro Landero Asegura que No Se Quedó Sin Casa y Explica Su Situación

El actor retirado Alejandro Landero desmintió la versión que se viralizó en redes sociales, en la que se aseguró que vivía en situación de calle. El par de videos, difundidos el 19 de octubre por la cuenta La Roma MX de 'X', mostraban al actor como una persona sin vivienda fija. Sin embargo, el actor asegura que no se quedó sin casa.

En el primer clip, grabado por la ciudadana Verónica Hernández, Alejandro Landero está sentado en una banca, acariciando a su perrito y rodeado de sus gatos, que mantenía resguardados en sus transportadoras. En otro clip, difundido horas después, el actor estaba afuera de una combi, explicando por qué buscaba dejar la Ciudad de México.

Este martes por la noche se difundió un nuevo video en el que un grupo de reporteros hizo acto de presencia en la ubicación mencionada. Los periodistas se apersonaron afuera del vehículo y lo cuestionaron acerca de su situación. Entonces el exactor aseguró que “las cosas se exageraron”.

Video: Verónica Castro Pone Condiciones para Regresar a la Televisión ¿Cuáles Son?

Nota relacionada: Juan Ferrara Se Retira con Obra ‘No Te Vayas Sin Decir Adiós’

Qué pasó con el actor Alejandro Landero

Vecinos de la colonia Roma usaron las redes sociales para compartir un video que decía: "¡Ayuda! El vecino actor Alejandro Landeros (sic) se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus tres gatitos y su perrito, a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está en Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente al edificio Condesa".

En un hilo que resultó del primer clip se mencionaba a Lila Charvel como una de las vecinas que tenía contacto directo e información, por si "alguien quiere apoyar". La cuenta de X envió un tuit con la cuenta bancaria del actor retirado y en otro mostró la emoción que le generaba ser parte de cuánto se había solidarizado la comunidad.

Antes de que el exactor desmintiera que estaba en situación de calle, Alejandro Landero protagonizó otro clip en el que explicó que estaba pasando por "una situación difícil, una prueba dura".

El actor agradeció el rosario y el libro que le obsequiaron, y más adelante señaló que su objetivo era seguir su camino a Puerto Vallarta, pues buscaba acercarse con los hoteleros de la región para hacer un trabajo de concienciación en torno a las discapacidades y las neurodivergencias:

Soy autista y TDA y quiero lograr que seamos más inclusivos. Me gustaría convencer a los hoteleros de Puerto Vallarta que obtengan una certificación internacional para que sus hoteles sean sostenibles y que a la vez estén capacitados para recibir al turismo inclusivo, que tanta falta necesita de lugares a donde llegar. Y que no, no hay hay conciencia, no hay educación acerca de cómo tratar a las personas y creo que todos tenemos el mismo derecho de estar en este planeta.

El actor, que se encontraba dentro de una combi roja, en el camellón de Mazatlán de la colonia Condesa, se mostró visiblemente incómodo en un último video protagonizado por él. A través de la cuenta La Roma Mx se ve a un grupo de reporteros cuestionándolo. Alejandro Landero respondió que la nota viralizada estaba mal informada, y aseguró que se habían exagerado cosas. Sobre si se había quedado sin casa, explicó:

Fue un desfase de tiempo. Se tenían que haber dado las cosas de dejar una casa para irse a otra y se retrasó.

Intentando cerrar la ventanilla del vehículo, Landero mencionó que su carrera como actor se había acabado hace 33 años. Quien fue reconocido como actor de ‘Rosa Salvaje’, tuvo una participación todavía más importante como parte de la telenovela Pasión y Poder. En esta historia Alejandro Landero compartió protagónico con Diana Bracho, Enrique Rocha, Claudia Islas, Lola Merino, Paulina Rubio y Miguel Pizarro.

N+ se presentó este martes 21 de octubre a la ubicación mencionada en redes sociales (en el camellón de la avenida Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, de la colonia Condesa), para buscar al actor Alejandro Landero, pero ya no estaba en el lugar, tampoco su combi.

Historias relacionadas:

Mariah Carey Es Nombrada Persona del Año 2026 por MusiCares

Momento en que Lamine Yamal Dedica Penal a Nicki Nicole

Las Pistas que Rosalía Dejó en sus Outfits sobre su Nuevo Álbum Lux