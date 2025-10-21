La cantante Nicki Nicole fue parte del público que asistió este martes 21 de octubre al Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, España, para presenciar el encuentro entre los clubes Barcelona y Olympiacos. La cantante asistió para apoyar a su pareja, Lamine Yamal, quien hizo pública su relación con la argentina a finales de agosto pasado, cuando el futbolista publicó una foto en sus historias de Instagram.

Un par de semanas después de la imagen publicada por Lamine Yamal, la cantante Nicki Nicole fue cuestionada por la prensa catalana sobre si se encontraba feliz a nivel personal, a lo que ella reconoció que estaba muy enamorada. Cuando en un grito se escuchó el nombre de Lamine Yamal, ella se despidió de los periodistas cubriendo su enorme sonrisa.

El noviazgo entre el futbolista español y la cantante argentina ha llamado la atención por la forma en que han hecho pública su relación: de manera muy orgánica y mostrándose apoyo mutuo, pero también por su diferencia de edad: ella tiene 25 años y él 18.

Momento en que Lamine Yamal dedica penal a Nicki Nicole

Lamine Yamal se convirtió en protagonista del enfrentamiento entre Barcelona y Olympiacos, no solo por haber marcado desde los once metros, sino por el gesto que vino después. Más allá del marcador, el gol que anotó se transformó en una declaración pública de afecto que volvió a unir el mundo del futbol y el de la música.

Tras la anotación, el joven delantero corrió hacia una esquina del campo, lanzó un beso al aire y miró hacia la grada. Allí estaba su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, quien no pasó desapercibida entre los aficionados. El gesto fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. ¿Es este un nuevo ritual que veremos frecuentemente cuando Nicki Nicole esté en el estadio?

Nicki Nicole, la inspiración en la tribuna

Nicki Nicole ha estado acompañando a Lamine Yamal en sus recientes compromisos. Este domingo, en su debut en la Kings League, el delantero del Barça sorprendió al público al entrar al Cupra Arena de Barcelona junto a la cantante y compositora argentina. Desde que ella confesó estar muy enamorada y feliz, la presencia de Nicki Nicole en las gradas se ha vuelto habitual.

Hace unos días, Nicki Nicole compartió un video en el que se le ve disfrutando de un paseo en helicóptero con Lamine Yamal; entre las publicaciones que hizo la pareja se encontró un video en el que se les puede ver en un momento íntimo: levantando los labios a manera de un beso, mientras pasean entre las nubes.

