Quien era Fede Dorcaz, Cantante Argentino Asesinado en CDMX

Fede Dorcaz, pareja de la cantante Mariana Ávila, fue asesinado este jueves 9 de octubre en las calles de la Ciudad de México, mientras se trasladaba en una camioneta por la zona de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. El argentino Fede Dorcaz estaba explorando su faceta como cantante desde hace tiempo, aquí te contamos más sobre quien murió tras ser asesinado en un intento de asalto en CDMX.

La noticia de la muerte de Fede Dorcaz se confirmó esta mañana en Hoy; las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta informaron que Fede formaría parte de Las estrellas bailan en Hoy. Reunidos en el centro del foro, tanto los presentadores del matutino como los participantes del segmento tomaron una rosa blanca entre sus manos para dar la noticia a los televidentes.

Falleció Fede Dorcaz cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila. Estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada. Fede ya había comenzado sus ensayos.

Quién era Fede Dorcaz

El cantante y modelo argentino que llegó a México en 2022 para abrirse paso en la industria musical nació en Mar del Plata, Argentina. Fue el primer y único hijo de sus padres. Cuando era un adolescente de 13 años, su familia decidió mudarse a Palma de Mallorca, España, buscando mejores oportunidades. Durante su adolescencia se sintió interesado en el futbol, en donde pudo incursionar.

El destino puso a Fede Dorcaz frente a una persona que lo vio caminando en Barcelona, cuando tenía 18 años. La agencia de modelos que lo descubrió, lo contrató para trabajar en España, Italia y Estados Unidos.

La moda me ayudó a pararme delante de una cámara, a no tener vergüenza, a sentirme en ese momento que soy lo mejor, aunque no lo sea, porque todos somos iguales, pero en ese momento tienes que sentir esa confianza.

Fue precisamente en Estados Unidos en donde reconoció su pasión por la música. De acuerdo con un relato compartido en sus redes sociales, Fede Dorcaz solía ​​cantar en los camerinos antes de caminar por la pasarela. El cantante celebraba que sus compañeros lo invitaran a cantar en reuniones y fiestas.

Empecé a ver una gran oportunidad en la música y la disfruté muchísimo. Me mudé a Los Ángeles para abrirme camino. Fue en España donde subí a un escenario a cantar por primera vez. Me encanta componer mi propia música y admiro las influencias musicales que siempre he tenido.

Desde que era niño, Fede Dorcaz veía a Luis Miguel y Enrique Iglesias y le decía a sus padres: "Yo quiero ser como ellos". Según sus propios recuerdos, llegó a subirse a los metros de Milán y Nueva York para cantar, para que lo escucharan y para ver la reacción de la gente. Hizo su primera audición en Nashville.

Fede Dorcaz no solo canta, también ha producido muchas canciones, todas directamente vinculadas con la vida melancólica y el romance. En México logró conectar con el público a través de su música. En una entrevista para People en Español, dijo:

Aunque el modelaje fue una etapa interesante, la música siempre ha sido mi forma de expresión más auténtica. Cada canción me permite contar historias, conectar con las emociones de las personas y dejar una huella más significativa que una fotografía o una pasarela.

Su primer álbum, lanzado al mercado en 2024 llevó el título de Instinto. Estuvo integrado por nueve canciones que fueron grabadas en Los Ángeles. Su disco fusionó ritmos ochenteros con beats modernos. En este disco se incluían sus canciones Cara bonita y La decisión.

En su página web, el cantante anotó la frase con la que será recordado: "Siempre he elegido el rigor de la disciplina. Es un reto ser disciplinado, pero es mucho más caro no alcanzar tus sueños".

Al momento de su muerte, Fede Dorcaz tenía 29 años. El cantante se enorgullecía de su vida: "Llevo una vida muy deportiva, no puedo estar sin hacer mi gimnasio, cosas que me hagan estar sano, comer bien, no bebo, no salgo" y de su conexión con "las energías" y las vibras.

De qué murió Fede Dorcaz, novio de Mariana Ávila

Fede Dorcaz, novio de Mariana Ávila, murió en la Ciudad de México este jueves 9 de octubre, tras haberse opuesto a un intento de asalto. Según el reporte de la policía tres personas estaban asaltando automovilistas, que se encontraban en medio de un embotellamiento. Uno de los asaltantes se acercó a un hombre de cerca de 30 años (Federico Dorcazberro), quien se opuso al asalto.

La información señala que cuando la víctima estaban intentando escapar, un asaltante le disparó a la altura del cuello. Un taxista de aplicación describió que, cuando el conductor se bajó del auto, se dió cuenta de que prácticamente se encontraba sin signos vitales.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la… pic.twitter.com/aMrSsOtVcx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2025

De acuerdo con una publicación del reportero Carlos Jiménez, la fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX están rastreando distintas colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo para encontrar a los responsables del asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz. De acuerdo con un tuit publicado este viernes 10 de octubre "De esa zona salieron, y ahí se ocultaron".

