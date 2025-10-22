Rosalía Podría Ser Sancionada por Presentación de su Álbum Lux

El ayuntamiento de Madrid está evaluando sancionar a Rosalía por realizar el evento de presentación de su nuevo disco, Lux, sin autorización en la vía pública.

El evento concentró a unas 500 personas en la plaza de Callao, lo que llevó a las autoridades a cerrar la estación del metro más cercana.

Rosalía llegó a la plaza minutos después de haber anunciado mediante un live en TikTok que acudiría a la plaza para realizar la presentación de su nuevo disco.

“La idea inicial era hacerlo en los cines de Callao, pero al ver tanta gente, le tocó hacerlo en la plaza”, dijeron fuentes policiales a El País. “No tenía ningún tipo de permiso. No estaba autorizado el evento en sí”.

¿Por qué podrían multar a Rosalía?

En tanto, El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que siguen evaluando posibles sanciones para la artista catalana porque, según él, "puso en peligro la integridad física de personas".

"Como consecuencia de las acciones que se llevaron a cabo hubo, de manera imprevista, que desplazar ocho indicativos de la comisaría de Centro Sur para empezar a hacer los desvíos de tráfico imprescindibles", ha detallado.

También "hubo que desplazar unidades antidisturbios de la Policía Municipal para tratar de contener que las personas no cruzaran de uno a otro lado de la Gran Vía, poniendo en peligro su propia integridad física y la de los vehículos. Y se tuvo que cerrar un acceso a la estación de Metro que está situada en esa zona y desviar líneas de transporte público".

La vicealcaldesa Inma Sanz, señaló que podría iniciarse un "expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por no pedir permiso por un evento que se celebra en la vía pública".

Aclaró que la sanción no sería muy grave, ya que no hubo escenarios ni "emisiones de ruido".

