Inicio Entretenimiento Venta de Boletos de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro Incluye Funciones de Medianoche

Venta de Boletos de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro Incluye Funciones de Medianoche

|

N+

-

El esperado estreno de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro, llegará a salas mexicanas con funciones especiales de medianoche. Pimienta Films confirmó las fechas y sedes.

Guillermo del Toro

Antes de su estreno global, la cinta comenzará a proyectarse en cines de México este jueves 23 de octubre.

COMPARTE:

La venta de boletos para Frankenstein está disponible para los fanáticos del monstruo más célebre de la literatura. La esperada película dirigida por Guillermo del Toro se proyectará en cines seleccionados de todo México, a partir de este jueves 23 de octubre. Las funciones programadas incluyen proyecciones de medianoche, que han sido confirmadas en más de 15 estados del país.

La cinta, basada en la novela de Mary Shelley (1818), se presentará en algunas salas seleccionadas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, entre otros.

El filme, que tuvo su estreno latinoamericano en una función de gala realizada en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth.

Previo a su presentación en Morelia, Daniela Michel, directora del festival, leyó el mensaje que envió el director Guillermo del Toro a los asistentes a la premier: "Disfruten de la película que tanto he perseguido".

Video: Guillermo del Toro Estrenará "Frankenstein" en Festival de Cine de Venecia

Nota periodística: Guillermo del Toro Regresará a México: ¿Cuándo Vendrá el Director de Cine?

Frankenstein, en qué cines se presentará la cinta de Del Toro

La película de Guillermo del Toro podrá verse en cines de México, antes de su estreno global. En nuestro país será distribuida por Pimienta Films, compañía que se ha encargado de dar a conocer toda la información sobre las pantallas en las que será proyectada la cinta a partir del jueves 23 de septiembre.

Mientras que las funciones que se ofrecerán en el Cine Tonalá y en La Casa del Cine de la Ciudad de México ya están agotadas, así como las del CCU BUAP en Puebla y la Cineteca FICG de Guadalajara, este miércoles 22 de octubre inició la venta de boletos para las funciones que se ofrecerán en la sala Julio Bracho y en el Cinematógrafo del Chopo de la UNAM.

Estas son las salas en las que se ha confirmado que habrá proyección de Frankenstein de Guillermo del Toro:

Ciudad de México

  • Cineteca Nacional Xoco
  • Cineteca Nacional de las Artes
  • Cineteca Chapultepec
  • Cine Tonalá
  • La Casa del Cine
  • Museo Universitario del Chopo
  • Cine Linterna Mágica
  • Autocinema Coyote Insurgentes
  • Autocinema Coyote Polanco

Estado de México 

  • Film Club Café
  • Cinedot Ecatepec
  • Cinedot Coacalco
  • Cinedot Los Reyes
  • Cinéstar San Mateo
  • Cinemas Plaza Valle
  • Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

  • Cinemas Krystal
  • Sala Alternativa Aguascalientes
  • Intercinemas Calvillo

Baja California 

  • Cinedot Oasis Tijuana
  • Cineteca Tijuana

Chiapas

  • Cinemas Ocosingo

Chihuahua

  • Cinemas Delicias

Coahuila

  • Cinemas Alameda
  • Río Cinemas Arteaga Tec
  • Río Cinemas Sabinas
  • Citicinemas Torreón

Colima

  • Cinemas del Country

Guanajuato

  • Cinemubí Guanajuato

Guerrero

  • Cine Hidalgo

Hidalgo

  • Cinemas Ultra
  • Cineplex Ixmiquilpan
  • Cine Plaza del Villar
  • Cineteca Tulancingo
  • Cinebox Tula

Jalisco

  • Cineteca FICG
  • Cinetoro UDG
  • Cine El Lago
  • Cinemas Plaza San Javier
  • Cineplex Atotonilco
  • Cineteca Plaza del Sol
  • Cinematic Film Ajijic

Michoacán

  • Cinetila Morelia
  • Teatro Emperador Caltzontzin
  • Cinemas Madero

Morelos

  • Cinedot Cuernavaca
  • Cinemas Las Plazas

Nayarit

  • NayarLab
  • Cinema Guayabitos
  • Cinemak

Nuevo León

  • Cineteca Nuevo León
  • Cineteca Guadalupe
  • Epic Cinema
  • Elíit Cinema
  • Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

  • Cine Zicatela

Puebla

  • CCU BUAP
  • Cinemas Zacatlán
  • Cinebox San Martín
  • Cinebox Teziutlán

Querétaro

  • Cinedot Centro Sur
  • Cinetop Tequisquiapan
  • Cinebox San Juan

San Luis Potosí

  • Cineteca Alameda
  • Cineteca San Luis
  • Mangos Cinema Puente Corona
  • Cineplex Matehuala

Sinaloa

  • Cinetema La Isla
  • Citicinemas Guamúchil

Sonora

  • Cineteca Sonora
  • Cinetix San Luis Río Colorado

Tamaulipas

  • Multicinemas Azteca
  • Cinetix Tampico

Tlaxcala

  • Cinedot Tlaxcala
  • Cinetix Huamantla
  • Cinetix Apizaco
  • Multicinemas

Veracruz

  • Cineteca Quidduas
  • Cinetix Plaza Zaragoza
  • Cinetix Papantla

Yucatán

  • Cinerec Tekax
  • Cines Siglo XXI

Zacatecas

  • Capital Movie

La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, una de las adaptaciones cinematográficas más esperadas del año en México, también contará con exhibiciones de medianoche. En este post se dieron a conocer los cines que tendrán esta función disponible.

Guillermo Del Toro tiene previsto visitar la Ciudad de México el próximo 3 de noviembre, lo hará acompañado de Oscar Isaac y Jacob Elordi. Con esta historia, el realizador reafirma su compromiso con las historias oscuras y poéticas, que exploran la humanidad desde lo monstruoso, un sello que ya había dejado en filmes como Hellboy (2004), El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017).

Historias relacionadas:

Mariana Ávila Desea Honrar la Memoria de Fede Dorcaz Con un Emotivo Gesto

Piezas de John Lennon, Michael Jackson y Oasis, Entre Tesoros Pop-Rock A Subasta en Londres

Actor Alejandro Landero Asegura que No Se Quedó Sin Casa y Explica Su Situación

Cine y TVCine InternacionalCine Mexicano
Inicio Entretenimiento Cuando inicia venta de boletos para frankestein de guillerno del toro habra funciones de medianoche fecha