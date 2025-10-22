Venta de Boletos de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro Incluye Funciones de Medianoche

La venta de boletos para Frankenstein está disponible para los fanáticos del monstruo más célebre de la literatura. La esperada película dirigida por Guillermo del Toro se proyectará en cines seleccionados de todo México, a partir de este jueves 23 de octubre. Las funciones programadas incluyen proyecciones de medianoche, que han sido confirmadas en más de 15 estados del país.

La cinta, basada en la novela de Mary Shelley (1818), se presentará en algunas salas seleccionadas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, entre otros.

El filme, que tuvo su estreno latinoamericano en una función de gala realizada en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth.

Previo a su presentación en Morelia, Daniela Michel, directora del festival, leyó el mensaje que envió el director Guillermo del Toro a los asistentes a la premier: "Disfruten de la película que tanto he perseguido".

Video: Guillermo del Toro Estrenará "Frankenstein" en Festival de Cine de Venecia

Nota periodística: Guillermo del Toro Regresará a México: ¿Cuándo Vendrá el Director de Cine?

Frankenstein, en qué cines se presentará la cinta de Del Toro

La película de Guillermo del Toro podrá verse en cines de México, antes de su estreno global. En nuestro país será distribuida por Pimienta Films, compañía que se ha encargado de dar a conocer toda la información sobre las pantallas en las que será proyectada la cinta a partir del jueves 23 de septiembre.

Mientras que las funciones que se ofrecerán en el Cine Tonalá y en La Casa del Cine de la Ciudad de México ya están agotadas, así como las del CCU BUAP en Puebla y la Cineteca FICG de Guadalajara, este miércoles 22 de octubre inició la venta de boletos para las funciones que se ofrecerán en la sala Julio Bracho y en el Cinematógrafo del Chopo de la UNAM.

Estas son las salas en las que se ha confirmado que habrá proyección de Frankenstein de Guillermo del Toro:

Ciudad de México

Cineteca Nacional Xoco

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Chapultepec

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Museo Universitario del Chopo

Cine Linterna Mágica

Autocinema Coyote Insurgentes

Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

Film Club Café

Cinedot Ecatepec

Cinedot Coacalco

Cinedot Los Reyes

Cinéstar San Mateo

Cinemas Plaza Valle

Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

Cinemas Krystal

Sala Alternativa Aguascalientes

Intercinemas Calvillo

Baja California

Cinedot Oasis Tijuana

Cineteca Tijuana

Chiapas

Cinemas Ocosingo

Chihuahua

Cinemas Delicias

Coahuila

Cinemas Alameda

Río Cinemas Arteaga Tec

Río Cinemas Sabinas

Citicinemas Torreón

Colima

Cinemas del Country

Guanajuato

Cinemubí Guanajuato

Guerrero

Cine Hidalgo

Hidalgo

Cinemas Ultra

Cineplex Ixmiquilpan

Cine Plaza del Villar

Cineteca Tulancingo

Cinebox Tula

Jalisco

Cineteca FICG

Cinetoro UDG

Cine El Lago

Cinemas Plaza San Javier

Cineplex Atotonilco

Cineteca Plaza del Sol

Cinematic Film Ajijic

Michoacán

Cinetila Morelia

Teatro Emperador Caltzontzin

Cinemas Madero

Morelos

Cinedot Cuernavaca

Cinemas Las Plazas

Nayarit

NayarLab

Cinema Guayabitos

Cinemak

Nuevo León

Cineteca Nuevo León

Cineteca Guadalupe

Epic Cinema

Elíit Cinema

Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

Cine Zicatela

Puebla

CCU BUAP

Cinemas Zacatlán

Cinebox San Martín

Cinebox Teziutlán

Querétaro

Cinedot Centro Sur

Cinetop Tequisquiapan

Cinebox San Juan

San Luis Potosí

Cineteca Alameda

Cineteca San Luis

Mangos Cinema Puente Corona

Cineplex Matehuala

Sinaloa

Cinetema La Isla

Citicinemas Guamúchil

Sonora

Cineteca Sonora

Cinetix San Luis Río Colorado

Tamaulipas

Multicinemas Azteca

Cinetix Tampico

Tlaxcala

Cinedot Tlaxcala

Cinetix Huamantla

Cinetix Apizaco

Multicinemas

Veracruz

Cineteca Quidduas

Cinetix Plaza Zaragoza

Cinetix Papantla

Yucatán

Cinerec Tekax

Cines Siglo XXI

Zacatecas

Capital Movie

¡La espera terminó!



⚡️ “Frankenstein”, la esperada versión de Guillermo del Toro, con un elenco de lujo: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a cines seleccionados este 23 de octubre.



🎟️ Consulta las salas donde podrás verla en pantalla grande. ¡No te la… pic.twitter.com/txzP7sbcJq — Pimienta Films (@PimientaFilms) October 13, 2025

La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, una de las adaptaciones cinematográficas más esperadas del año en México, también contará con exhibiciones de medianoche. En este post se dieron a conocer los cines que tendrán esta función disponible.

Solo los monstruos juegan a ser Dios.



⚡️ Estamos a unas horas de vivir Frankenstein en pantalla grande. ¡Sé de los primeros en ver la más reciente obra de @RealGDT!



🗓️ Jueves 23 de octubre, 00:00 h.

🎟️ Asegura tus boletos ahora, directo desde el link en nuestra bio. pic.twitter.com/xhgfxgUpml — Pimienta Films (@PimientaFilms) October 22, 2025

Guillermo Del Toro tiene previsto visitar la Ciudad de México el próximo 3 de noviembre, lo hará acompañado de Oscar Isaac y Jacob Elordi. Con esta historia, el realizador reafirma su compromiso con las historias oscuras y poéticas, que exploran la humanidad desde lo monstruoso, un sello que ya había dejado en filmes como Hellboy (2004), El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017).

Historias relacionadas:

Mariana Ávila Desea Honrar la Memoria de Fede Dorcaz Con un Emotivo Gesto

Piezas de John Lennon, Michael Jackson y Oasis, Entre Tesoros Pop-Rock A Subasta en Londres

Actor Alejandro Landero Asegura que No Se Quedó Sin Casa y Explica Su Situación