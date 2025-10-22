Venta de Boletos de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro Incluye Funciones de Medianoche
N+
El esperado estreno de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro, llegará a salas mexicanas con funciones especiales de medianoche. Pimienta Films confirmó las fechas y sedes.
COMPARTE:
La venta de boletos para Frankenstein está disponible para los fanáticos del monstruo más célebre de la literatura. La esperada película dirigida por Guillermo del Toro se proyectará en cines seleccionados de todo México, a partir de este jueves 23 de octubre. Las funciones programadas incluyen proyecciones de medianoche, que han sido confirmadas en más de 15 estados del país.
La cinta, basada en la novela de Mary Shelley (1818), se presentará en algunas salas seleccionadas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, entre otros.
El filme, que tuvo su estreno latinoamericano en una función de gala realizada en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth.
Previo a su presentación en Morelia, Daniela Michel, directora del festival, leyó el mensaje que envió el director Guillermo del Toro a los asistentes a la premier: "Disfruten de la película que tanto he perseguido".
Nota periodística: Guillermo del Toro Regresará a México: ¿Cuándo Vendrá el Director de Cine?
Frankenstein, en qué cines se presentará la cinta de Del Toro
La película de Guillermo del Toro podrá verse en cines de México, antes de su estreno global. En nuestro país será distribuida por Pimienta Films, compañía que se ha encargado de dar a conocer toda la información sobre las pantallas en las que será proyectada la cinta a partir del jueves 23 de septiembre.
Mientras que las funciones que se ofrecerán en el Cine Tonalá y en La Casa del Cine de la Ciudad de México ya están agotadas, así como las del CCU BUAP en Puebla y la Cineteca FICG de Guadalajara, este miércoles 22 de octubre inició la venta de boletos para las funciones que se ofrecerán en la sala Julio Bracho y en el Cinematógrafo del Chopo de la UNAM.
Estas son las salas en las que se ha confirmado que habrá proyección de Frankenstein de Guillermo del Toro:
Ciudad de México
- Cineteca Nacional Xoco
- Cineteca Nacional de las Artes
- Cineteca Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine
- Museo Universitario del Chopo
- Cine Linterna Mágica
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
Estado de México
- Film Club Café
- Cinedot Ecatepec
- Cinedot Coacalco
- Cinedot Los Reyes
- Cinéstar San Mateo
- Cinemas Plaza Valle
- Cineplex Ixtapaluca
Aguascalientes
- Cinemas Krystal
- Sala Alternativa Aguascalientes
- Intercinemas Calvillo
Baja California
- Cinedot Oasis Tijuana
- Cineteca Tijuana
Chiapas
- Cinemas Ocosingo
Chihuahua
- Cinemas Delicias
Coahuila
- Cinemas Alameda
- Río Cinemas Arteaga Tec
- Río Cinemas Sabinas
- Citicinemas Torreón
Colima
- Cinemas del Country
Guanajuato
- Cinemubí Guanajuato
Guerrero
- Cine Hidalgo
Hidalgo
- Cinemas Ultra
- Cineplex Ixmiquilpan
- Cine Plaza del Villar
- Cineteca Tulancingo
- Cinebox Tula
Jalisco
- Cineteca FICG
- Cinetoro UDG
- Cine El Lago
- Cinemas Plaza San Javier
- Cineplex Atotonilco
- Cineteca Plaza del Sol
- Cinematic Film Ajijic
Michoacán
- Cinetila Morelia
- Teatro Emperador Caltzontzin
- Cinemas Madero
Morelos
- Cinedot Cuernavaca
- Cinemas Las Plazas
Nayarit
- NayarLab
- Cinema Guayabitos
- Cinemak
Nuevo León
- Cineteca Nuevo León
- Cineteca Guadalupe
- Epic Cinema
- Elíit Cinema
- Río Cinemas Cuauhtémoc
Oaxaca
- Cine Zicatela
Puebla
- CCU BUAP
- Cinemas Zacatlán
- Cinebox San Martín
- Cinebox Teziutlán
Querétaro
- Cinedot Centro Sur
- Cinetop Tequisquiapan
- Cinebox San Juan
San Luis Potosí
- Cineteca Alameda
- Cineteca San Luis
- Mangos Cinema Puente Corona
- Cineplex Matehuala
Sinaloa
- Cinetema La Isla
- Citicinemas Guamúchil
Sonora
- Cineteca Sonora
- Cinetix San Luis Río Colorado
Tamaulipas
- Multicinemas Azteca
- Cinetix Tampico
Tlaxcala
- Cinedot Tlaxcala
- Cinetix Huamantla
- Cinetix Apizaco
- Multicinemas
Veracruz
- Cineteca Quidduas
- Cinetix Plaza Zaragoza
- Cinetix Papantla
Yucatán
- Cinerec Tekax
- Cines Siglo XXI
Zacatecas
- Capital Movie
¡La espera terminó!— Pimienta Films (@PimientaFilms) October 13, 2025
⚡️ “Frankenstein”, la esperada versión de Guillermo del Toro, con un elenco de lujo: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, llega a cines seleccionados este 23 de octubre.
🎟️ Consulta las salas donde podrás verla en pantalla grande. ¡No te la… pic.twitter.com/txzP7sbcJq
La versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, una de las adaptaciones cinematográficas más esperadas del año en México, también contará con exhibiciones de medianoche. En este post se dieron a conocer los cines que tendrán esta función disponible.
Solo los monstruos juegan a ser Dios.— Pimienta Films (@PimientaFilms) October 22, 2025
⚡️ Estamos a unas horas de vivir Frankenstein en pantalla grande. ¡Sé de los primeros en ver la más reciente obra de @RealGDT!
🗓️ Jueves 23 de octubre, 00:00 h.
🎟️ Asegura tus boletos ahora, directo desde el link en nuestra bio. pic.twitter.com/xhgfxgUpml
Guillermo Del Toro tiene previsto visitar la Ciudad de México el próximo 3 de noviembre, lo hará acompañado de Oscar Isaac y Jacob Elordi. Con esta historia, el realizador reafirma su compromiso con las historias oscuras y poéticas, que exploran la humanidad desde lo monstruoso, un sello que ya había dejado en filmes como Hellboy (2004), El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017).
Historias relacionadas:
Mariana Ávila Desea Honrar la Memoria de Fede Dorcaz Con un Emotivo Gesto
Piezas de John Lennon, Michael Jackson y Oasis, Entre Tesoros Pop-Rock A Subasta en Londres
Actor Alejandro Landero Asegura que No Se Quedó Sin Casa y Explica Su Situación