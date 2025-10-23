Gira Ecos de Soda Stereo (Con Holograma de Gustavo Cerati) Llegará a México en 2026

La Gira Ecos de Soda Stereo llegará a México en 2026. El anunciado tour, que incluye un holograma de Gustavo Cerati, llegará a los escenarios el 21 de marzo de 2026 y México también está incluido en las presentaciones que realizarán sus integrantes originales.

A finales del mes pasado, Charly Alberti y Zeta Bosio anunciaron que en la gira Ecos habrá una recreación de Gustavo Cerati sobre el escenario, gracias a la implementación de novedosa tecnología. Aunque se tratará de un holograma, los miembros lo han considerado más que eso, pues la voz y guitarra sonarán al mismo tiempo que la batería de Charly y el bajo de Zeta.

Cuando llegará a México la gira Ecos de Soda Stereo

La mañana de este jueves 23 de octubre, las cuentas de redes sociales de la banda anunciaron que el show de los argentinos llegará a México en abril de 2026. Habrá tres conciertos, uno en la capital mexicana, otro en Guadalajara y uno más en Monterrey.

Palacio de los Deportes, CDMX -14 de abril.

Auditorio Telmex, Guadalajara - 18 de abril.

Auditorio Banamex, Monterrey - 21 de abril.

En esta serie de conciertos, Gustavo, Charly y Zeta estarán juntos en el mismo escenario y, según presume la publicidad del concierto, lo harán "con la misma energía de siempre".

La preventa se realizará a partir del lunes 27 de octubre, y al día siguiente será la venta general.

