Demi Lovato Deja la Introspección y se Reinventa con It's Not That Deep

Demi Lovato le dio un giro de 180 grados a su música con su noveno álbum de estudio, It's Not That Deep. La cantante con más de 20 años de trayectoria, y un paso por muchísimos género musicales, creó una producción que marca su refrescante regreso al pop electrónico y bailable, y en el que deja la introspección y se reinventa no solo desde el ritmo sino al haber dejado la introspección y concluir que no debe tener una profunda carga emocional para tener impacto.

El golpe de timón de Demi Lovato fue advertido por críticos y fans, quienes destacaron la distancia entre este disco y sus trabajos anteriores, más enfocados en el rock y la catarsis emocional. Lanzado bajo Island Records/Universal Music Group, este disco se presenta como una declaración de diversión. Aquí te contamos cuántas canciones integran el disco, cómo se llaman y cuáles han sido las reflexiones de los especialistas.

Demi Lovato 2025: el retorno de la diva del dance-pop

Después de años explorando temas de profunda introspección y dolor en álbumes como Holy Fvck (2022), Demi Lovato ha decidido que es hora de bailar. It's Not That Deep es una colección de himnos de dance-pop pensados para las "noches tardías y las pistas de baile", promesa que se cumple con creces, según confirma la crítica especializada.

Con Zhone como productor ejecutivo, este álbum es una nueva declaración de Lovato, que invita a no tomarse la vida –ni la música– tan en serio. Para ella, It's Not That Deep es el "reflejo perfecto" del lugar en el que se encuentra y una herramienta que le ayudó a soltarse y divertirse.

Los medios especializados han acogido el cambio de rumbo de Demi Lovato con entusiasmo, destacando la calidad de sus melodías y su inmersión total en el género.

The Independent señala que hay "mucho corazón humano latiendo bajo los bangers" y que el álbum "suena como el trabajo de una mujer que ha excavado seriamente para poder irse de fiesta".

Clash Magazine describe el álbum como una "refrescante partida de electro-pop", considerándolo "primitivo, crudo, sin cuartel" y celebra que Demi Lovato haya encontrado algo que se siente "propio".

The Line of Best Fit es aún más categórico, al asegurar que el disco "es lo que hemos estado esperando" y que la intérprete "cumple exitosamente su objetivo de mantener las cosas ligeras y fáciles mientras bailas toda la noche". Concluye: "no es tan profundo, pero podría ser el mejor esfuerzo de Lovato hasta ahora".

Para Rolling Stone, la música de It’s Not That Deep "refleja ese espíritu de dejar ir, recordar el pasado con una sonrisa y no tomarse a sí misma demasiado en serio en el presente". Además la publicación celebró el trabajo del productor, Zhone, quien —para ellos— "no solo está contribuyendo al pop actual, está ayudando a definirlo".

Con It's Not That Deep, la intérprete de 33 años regresa al pop electrónico, dispuesta a poner a todos a bailar. Ella misma lo corroboró en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram:

Esta etapa del álbum ha sido muy alegre y divertida. Siento que estoy justo donde debo estar. Cada pieza de este mundo fue creada con muchísimo amor. Desde el set hasta el estudio, he disfrutado cada momento de este proceso y espero que lo sientan al escucharlo. Me alegra mucho que finalmente sea suyo para reír, bailar e incluso llorar (porque, seamos realistas, tenía que profundizar un poco).

La Lista de Canciones: Once Himnos para la Pista de Baile

El nuevo álbum de Demi Lovato presenta 11 potentes temas que exploran la confianza, la libertad y la alegría, con una clara producción centrada en el pop bailable. Aquí el listado completo de It's Not That Deep:

Fast

Here All Night

Frequency

Let You Go

Sorry To Myself

Little Bit

Say It

In My Head

Kiss

Before I Knew You

Ghost

