Frankie Muniz Publica un Reencuentro de Hermanos en el Set de Malcolm el de en Medio

Frankie Muniz publicó una imagen con sus "hermanos" Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) en el set de la nueva serie de Malcolm: Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair.

"Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy muy emocionado por que vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos", escribió Frankie en la publicación.

¿De qué se trata la nueva serie de Malcolm?

De acuerdo con la sinopsis oficial, Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para su fiesta del 40 aniversario de bodas.

Este reencuentro supondrá también la reunión de los hermanos: Francis, Reese, Malcolm y Dewey.

Christopher Masterson y Justin Berfield repitieron sus papeles como los hermanos de Malcolm, Francis y Reese, respectivamente. Además, Caleb Ellsworth-Clark asumió el papel del hermano menor de Malcolm, Dewey.

¿Qué pasó con el Dewey original?

Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey en la serie original, se retiró de la actuación en 2010. Actualmente cursa una maestría en Harvard y dijo que no está interesado en la actuación.

Bryan Cranston reveló en una entrevista que buscó a Erik para este revival de la serie, pero que lo rechazó.

"Le hablé a Erik y le dije: ‘¡Tenemos el programa! Va a regresar’. Y él respondió: ‘¡Eso es fantástico!’. Entonces le dije: ‘Sí, estamos emocionados de tenerte de vuelta’. Y él dijo: ‘No, no, yo no quiero hacerlo. Pero me parece fantástico que ustedes sí’”, mencionó Cranston.

A finales de mayo, Frankie Muniz compartió un emotivo post donde habla de lo feliz que fue rodando esta nueva temporada.

"Acabo de terminar de rodar el reboot de 'Malcolm el de en medio' y, vaya, todavía estoy conmocionado. Esta experiencia fue realmente increíble: fue como volver al mundo salvaje de Malcolm, pero con todo el amor y el caos al máximo. Reencontrarme con el elenco, conocer a nuevos personajes, reírme a carcajadas y crear nuevos recuerdos en el set fue como un sueño del que no quería despertar. Pasó tan rápido, como un borrón de momentos perfectos. Ojalá durara para siempre", escribió el actor.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcolm el de en Medio?

Se prevé que la nueva temporada de Malcolm se estrene en diciembre de 2026.

