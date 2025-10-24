Kim Kardashian Revela Que Padece Una Enfermedad Cerebral

Durante un avance de la séptima temporada de The Kardashians, la más polémica de las hermanas, Kim, informó que padece una enfermedad que dejó sorprendidos a sus seguidores y a los medios.

La socialité informó que le habían diagnosticado un aneurisma cerebral, aunque no está claro si ha experimentado síntomas o no.

La empresaria atribuyó esta afección al estrés que pasó durante su polémica separación del rapero Kanye West, en 2022, según se escucha en el adelanto del programa.

Apenas el 15 de octubre pasado, durante su participación en el podcast Call Her Daddy, la celebridad reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

Todo por el estrés

Durante la transmisión, Kim parece decir: "Hay como un pequeño aneurisma", mientras aparece sometiéndose a lo que parece ser una tomografía.

Tras conocer el resultado, Kim le cuenta a su familia que esta parece estar provocada por el estrés de enfrentar el divorcio con el rapero.

La propia celebridad dijo haber estado en un matrimonio "tóxico" de casi 15 años con West. Aseguró que también le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación (saco) en un vaso sanguíneo en el cerebro, son relativamente comunes y no siempre necesitan tratamiento.

Aunque el estrés no causa esta enfermedad, puede influir de manera indirecta en aquellos factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

