Los Integrantes de KISS Dan el Último Adiós a Ace Frehley: ¿Dónde Fue Enterrado?

Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss se dieron cita este miércoles en el Bronx para despedir al guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley.

La familia y los amigos del músico se reunieron en una ceremonia privada en la que le dieron el último adiós a Frehley.

Preparan homenaje póstumo para Ace Frehley

Eddie Trunk, conductor de SiriusXM y amigo cercano de Ace Frehley, compartió sus impresiones sobre el funeral del guitarrista y confirmó la presencia de los integrantes de Kiss.

“Ace Frehley ya fue enterrado en el Bronx, Nueva York. Han sido un par de días muy emotivos, por decir lo menos, al despedir a un ícono del rock y a un viejo amigo”, escribió Trunk en sus redes sociales. “Los servicios se realizaron de la mejor manera posible y asistió un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos, incluidos los tres miembros originales sobrevivientes de Kiss”.

Además, el presentador adelantó que se están considerando planes para realizar un concierto homenaje en memoria del músico, con el respaldo de la familia de Frehley.

“Es algo que tanto yo como muchos otros consideramos merecido, y que sin duda debería llevarse a cabo”, agregó Trunk.

Ace Frehley murió el jueves 16 de octubre 2025. Frehley se encontraba hospitalizado por una hemorragia cerebral que sufrió luego de caerse en su estudio hace dos semanas, informó primeramente TMZ.

Ace Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, conocido principalmente por ser miembro fundador y guitarrista principal de la banda de rock KISS.principal de la banda de rock KISS.

Nació el 27 de abril de 1951 en Nueva York.

Frehley era uno de los miembros más carismáticos de KISS. Se unió a la banda en 1973 y destacó por su estilo de guitarra hard rock y su imagen de "Spaceman" o "Space Ace", con maquillaje plateado y un look futurista.

Historias recomendadas:

Muere Toño Peregrino, Vocalista de La Sonora Dinamita

Lorde Vuelve a México en 2026 con su Ultrasound Tour: Esto es Todo lo que Debes Saber

Gira Ecos de Soda Stereo (Con Holograma de Gustavo Cerati) Llegará a México en 2026