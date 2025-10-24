Libre Corazón de Ángela Aguilar: los Cambios, Ajustes y Nuevas Fechas de su Gira por EU

El 9 de julio pasado, Ángela Aguilar anunció con bombo y platillo el arranque de su Libre Corazón Tour, que comenzaría este 24 de octubre; sin embargo, el 18 de septiembre pasado, sin previo aviso, un contenido anulaba las fechas de este viernes y domingo. A continuación te presentamos los cambios, ajustes y nuevas fechas de la gira con la que recorrerá Estados Unidos.

A finales de mayo de 2025, Ángela Aguilar lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio, un aproducción conformada por doce canciones creadas bajo el género del regional mexicano, con una mezcla de otros sonidos. En su cuenta de Instagram contó que el disco había nacido "de los silencios que duelen, de los comienzos que no avisan y de las cicatrices que también saben cantar".

Cambios, ajustes y nuevas fechas del Libre Corazón Tour

Ángela Aguilar iniciaría su gira por Estados Unidos este viernes 24 de octubre en Nueva Jersey, así lo anunció la cantante de 22 años hace tres meses. En total, se contemplaban 17 conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos, con la promesa de donar parte de las ganancias a comunidades migrantes.

Sin embargo, el 18 de septiembre, Ángela modificó los planes. La gira se recorrió hasta noviembre, sin detallar los motivos. La empresa encargada de la venta de boletos informó que algunos eventos habían sido cancelados por decisión del organizador.

Según la información publicada en la página oficial de la intérprete, los conciertos cancelados hasta ahora son:

24 de octubre – Newark, Nueva Jersey

26 de octubre – Reading, Pensilvania

14 de noviembre – Charlotte, Carolina del Norte

23 de noviembre – Denver, Colorado

En esta misma publicación de septiembre aún se encuentran las presentaciones del 1 de noviembre en Indianápolis y la del 2 de noviembre en Chicago; sin embargo, en su página web, se pueden adquirir boletos para los siguientes conciertos:

6 de noviembre – Dallas, Texas

7 de noviembre – San Antonio, Texas

8 de noviembre – Houston, Texas

20 de noviembre – Tucson, Arizona

21 de noviembre – El Paso, Texas

4 de diciembre – Los Ángeles, California

6 de diciembre – San José, California

7 de diciembre – Bakersfield, California

12 de diciembre – San Diego, California

13 de diciembre – Las Vegas, Nevada

Además de las fechas que permanecen vigentes en la página oficial de Ángela Aguilar, se agregaron las siguientes presentaciones:

9 de noviembre – Oklahoma

15 de noviembre – Atlanta, Georgia

Tras los ajustes, la gira de Ángela Aguilar comenzará oficialmente el 6 de noviembre en Dallas, lo que marcará el inicio de una etapa en la que la joven intérprete busca reconectar con su público y reafirmar su compromiso con la música del mariachi.

