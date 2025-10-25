Alicia Machado Sobre Donald Trump: la Compleja Relación Que Abarca 30 Años

La relación pública entre Alicia Machado y Donald Trump ha estado definida, en su inmensa mayoría, por las constantes y firmes denuncias de acoso que la Miss Universo ha hecho contra el hoy presidente de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos días su opinión mostró matices, sobre todo cuando, de manera directa, Alicia Machado ofreció todo su respeto y apoyo a Trump. Así ha evolucionado la compleja postura de la venezolana, que va de las acusaciones de acoso al respaldo político.

En una entrevista reciente, Alicia Machado compartió su opinión sobre sobre la gestión de Donald Trump, específicamente en relación con las recientes tensiones que han estado protagonizando Estados Unidos y Venezuela. A lo largo de 2025, la administración Trump ha amenazado con desplegar una significativa escalada militar en el Caribe.

Justificando sus acciones como una operación antidrogas a gran escala, el presidente Trump comenzó a desplegar un operativo militar naval cerca, de la costa venezolana. Estas acciones han incluido el bombardeo de presuntas "narcolanchas" y el anuncio del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford. La crisis diplomática y la movilización de tropas por parte de Nicolás Maduro no se han hecho esperar.

Video: Trump Asegura que Maduro Le Ofreció "De Todo" para Evitar Escalada en Venezuela

Nota relacionada: Alicia Machado Acusa de Violencia a José Manuel Figueroa

Qué dijo Alicia Machado de Donald Trump

La expresiones recientes de Alicia Machado llamaron la atención, precisamente porque contrastan con el discurso que ha mantenido desde los años 90, cuando fue coronada Miss Universo, bajo la dirección de Trump como dueño de la franquicia. Desde entonces, la venezolana se dedicaba a defenderse de los ataques que recibía de parte de Trump. En una entrevista reciente, la actriz respaldó al gobernante con las siguientes palabras:

Al presidente Trump, todo mi respeto, todo mi apoyo.

Aunque sus palabras contrastan con lo que ha declarado en años anteriores, y con lo que denunciado en entrevistas, como la que tuvo con Jordi Rosado en 2022, una parte de la audiencia aplaudió el cambio y celebró que la conductora haya elegido hacer a un lado sus rencillas personales.

La compleja postura de Alicia Machado

Alicia Machado se coronó como Miss Venezuela en 1995 y, al año siguiente, ganó el título de Miss Universo en Las Vegas. Una vez como reina de belleza, Trump la llamó "Miss Piggy", y la acusó de ser "alguien a quien le gusta comer". Después de la violencia verbal que recibió, Machado fue diagnosticada con desórdenes alimentarios, a los que se enfrentó durante cinco años.

En el año 2016, la modelo venezolana hizo unas duras declaraciones al New York Times, que incluían el recuerdo de la Miss Universo, sobre que el magnate la obligó a hacer ejercicio delante de más de decenas de periodistas: "Fue muy humillante, me hizo sentir mal, como un ratón de laboratorio", se le escucha decir en un video que publicó ese año Hillary Clinton, quien también recordó que Trump llamó a Machado "'Señorita Trabajadora Doméstica' porque es latina".

Años después de que Trump acusara a Machado de ser "la peor Miss Universo", la venezolana fue entrevistada por Yordi Rosado, a quien confesó que no solo fue abusada de manera psicológica por Trump sino que un día tuvo que colocar una silla en la puerta, por temor a que el accionista principal de Miss Universo se metiera en su cuarto en Maralago, donde estuvo durante 25 días: "Me traía de mascota, no era legal. Yo no era su dama de compañía, me traía como mujer florero", recordó.

Antes de las recientes declaraciones de Machado, la modelo, conductora y Miss Universo había sido consistente al declarar que Donald Trump lastimó mucho su autoestima, y al asegurar que lo que vivió a manos de él era algo que nunca iba a olvidar.

Donald Trump called her "Miss Piggy" and "Miss Housekeeping."



Her name is Alicia Machado. #DebateNight pic.twitter.com/0wrISjJe6z — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016

Alicia Machado, junto con Ricardo Montane, Franco de Vita, Don Omar y otras celebridades, se han mostrado como opositores del régimen de Nicolás Maduro.

Historias relacionadas:

Museo Nacional de Antropología: Tesoros que Debes Conocer En Vivo

Actor Patricio José es Asaltado en la Misma Zona en que Asesinaron a Fede Dorcaz

Felicia Mercado Renuncia a Las Estrellas Bailan en Hoy ¿Qué Pasó con Su Pareja de Baile?