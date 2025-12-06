Lalo Manzano Comparte Íntimas Imágenes del Funeral de Eduardo Manzano

Lalo Manzano, hijo del actor Eduardo Manzano, usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores imágenes íntimas del funeral del actor, cantante y comediante. Conocido por su trabajo en Los Polivoces, quien dio vida a Gordolfo Gelatino murió el pasado jueves 4 de diciembre de 2025 en un hospital, según informó la familia.

En las declaraciones más recientes realizadas por la familia Manzano se dio a conocer que Eduardo Manzano murió cerca de las 23:45 horas, a causa de de insuficiencia respiratoria. Los hijos del actor agregaron que "se quedó dormido", por lo que tuvo "la muerte de los justos". Hasta sus últimos minutos, el célebre comediante estuvo resguardado por médicos.

Lalo Manzano comparte imágenes íntimas del funeral del actor

Tanto la familia como los compañeros del actor asistieron al funeral de Eduardo Manzano, que se realizó este viernes 5 de diciembre en una conocida funeraria, ubicada en la calle General Prim de la colonia Juárez, en la Ciudad de México. A la despedida del comediante asistió el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, además de otros miembros de la farándula mexicana.

Lalo Manzano, hijo de 'El Polivoz', se ha mantenido cerca de sus cuentas de Facebook e Instagram, en donde ha publicado mensajes dedicados a su padre e imágenes del funeral de Eduardo Manzano. En sus historias publicó un video en que mostró las fotografías, flores y el ataúd en que reposaba el cuerpo del actor. También subió a su cuenta una foto del momento en que el sacerdote bendijo el alma del actor.

En su más reciente publicación de Facebook, Lalo Manzano publicó tres fotografías para hablar de la "increíble hechura" de su padre, a quien definió como "un maravilloso hijo, un espléndido esposo y el padre más maravilloso e increíble del mundo".

En Instagram anotó que sus hijos lo despedían con el mismo amor que les dio él: "Que tengas un vivificante y hermoso viaje, papito hermoso", escribió junto a la fotografía en que aparece con sus hermanos.

