El Conmovedor Discurso que, Entre Lágrimas, Jorge Ortiz de Pinedo Dedicó a Eduardo Manzano

Jorge Ortiz de Pinedo fue uno de los primeros miembros de la farándula mexicana en despedir en redes sociales al comediante Eduardo Manzano, quien murió el 4 de diciembre de 2025. Aunque el actor escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, fue en su paso por el funeral de quien dio vida al abuelo de Una Familia de Diez que, entre lágrimas, compartió un conmovedor discurso.

Eduardo Manzano murió a causa de de insuficiencia respiratoria. Al momento de su fallecimiento tenía 87 años. Según la familia del comediante, éste tuvo "la muerte del rey", pues "se fue dormido". La mañana de este sábado 6 de diciembre, Lalo Manzano, hijo de 'El Polivoz', publicó en Facebook íntimas imágenes del funeral.

El conmovedor discurso Jorge Ortiz de Pinedo a Eduardo Manzano

El actor y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, fue captado por las cámaras de N+, durante su ingreso a la funeraria. Al momento de hablar con los reporteros, Ortiz de Pinedo definió a Eduardo Manzano como "un hombre muy querido, muy admirado, porque tienen todos que recordar que un actor, cuando se vuelve imitador, tiene una facilidad increíble para hacernos reír".

En un clip compartido este 6 de diciembre, se escucha a Ortiz de Pinedo hablando frente al sacerdote que ofrece una misa en honor al actor, cantante, imitador y comediante Eduardo Manzano. Mientras está frente a los asistentes, el creador de Una Familia de Diez dijo que "Lalo era un maestro de cómo hacernos reír, de cómo hacernos gozar".

Ortiz de Pinedo recordó que cuando Eduardo Manzano llegaba al foro "no teníamos que prender la luz para que estuviera iluminado", pues bastaba con la luz que irradiaba el comediante.

Finalmente, el productor pidió que Manzano "sea muy feliz junto al señor y a los ángeles". Ortiz de Pinedo terminó su discurso citando a "Su Familia de Diez".

En declaraciones recientes, la familia Manzano dio a conocer que el patriarca murió cerca de las 23:45 horas del jueves 4 de diciembre de 2025, en un hospital, mientras estaba cuidado por doctores y enfermeros.

