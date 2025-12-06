Sydney Sweeney Contraataca: Responde Polémica y Rechaza Hate en Campaña de Jeans

Cinco meses después del lanzamiento de la polémica campaña publicitaria protagonizada por Sydney Sweeney, la protagonista de la cinta Inmaculada se desvinculó de las críticas que recibió el slogan: "Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales". Los usuarios de redes sociales dejaron entrever la homofonía entre las palabras jeans y genes en inglés. En una entrevista reciente, la actriz respondió al hate.

De acuerdo con las crìticas, el uso de la palabra "jeans" tendría una carga racial e insinuaría superioridad genética al ser comparada con el sonido de la palabra "genes" en inglés ("genes".

Video: Muere Angus Cloud Actor de Popular Serie ‘Euphoria’

Nota relacionada: Sydney Sweeney Rompe el Silencio tras el Fracaso de su Nueva Película: Esto fue lo Que Dijo

Sydney Sweeney responde a la polémica

Tras las críticas recibidas por la ambigüedad entre el sonido de las palabras pantalones y herencia genética, la actriz Sydney Sweeney fue cuestionada respecto a las críticas que recibió. Lo que en español se lee como "Sydney Sweeney tiene jeans geniales", en inglés puede entenderse como "Sydney Sweeney tiene genes geniales", ante ello la protagonista de Euphoria decidió tomar la palabra, luego de percatarse de que su silencio "solo ha ampliado la brecha".

En entrevista con People, Sydney Sweeney se mostró sorprendida por la reacción del público. La actriz lamentó las opiniones que han circulado sobre la campaña y declaró: "Muchos me han atribuido motivos y etiquetas que simplemente no son ciertos". También dijo estar "en contra del odio", liderar "con amabilidad", y estar "siempre dispuesta a unir a las personas".

Espero que este nuevo año nos centremos más en lo que nos conecta en lugar de en lo que nos divide.

También explicó por qué decidió participar en la campaña: "Lo hice porque me encantan los vaqueros y me encanta la marca". En respuesta a las múltiples voces críticas, la marca de jeans escribió: "'Sydney Sweeney Has Great Jeans' trata y siempre ha tratado sobre vaqueros. Sus vaqueros. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada uno lleva sus vaqueros AE con confianza, a su manera. Los vaqueros geniales le quedan bien a todo el mundo".

¿Jeans o Genes?

Recientemente, la marca de jeans promocionados por Sweeney informó que las piezas a la venta se agotaron; una fue la chaqueta 'Sydney', que se agotó en un día, mientras que los vaqueros de la actriz se acabaron en una semana.

De acuerdo con información de Reuters publicada este miércoles 3 de diciembre, de septiembre a la fecha las acciones de la compañía han subido casi 60%. Los analistas concluyeron que la marca deberá seguir invirtiendo en marketing para seguir impulsando sus ganancias.

Historias relacionadas:

Lalo Manzano Comparte Íntimas Imágenes del Funeral de Eduardo Manzano

Sinners Lidera Nominaciones de Critics Choice Awards 2026; Adolescence Encabeza la TV

Katy Perry Confirma su Romance con Justin Trudeau Con Su Primera Selfie Juntos Desde Japón