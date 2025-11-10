Sydney Sweeney Rompe el Silencio tras el Fracaso de su Nueva Película: Esto fue lo Que Dijo

La nueva película de Sydney Sweeney, Christy, tuvo uno de los peores debuts en taquilla, según medios especializados.

El drama biográfico, centrado en la vida de la pionera del boxeo femenino Christy Martin, recaudó apenas 1.3 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en 2 mil 11 salas de cine en Estados Unidos, según datos de Box Office Mojo.

Con una recaudación media de apenas $649 por pantalla, la cinta se coloca entre los peores debuts en cines norteamericanos de los últimos años, a pesar de una campaña promocional que incluyó giras, entrevistas y presencia constante en medios.

La protagonista de la cinta, Sydney Sweeney, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse por el fracaso de la cinta:

“No siempre hacemos arte solo por las cifras, lo hacemos para generar impacto”, escribió. “Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida”.

"Todos nos unimos a este proyecto con la convicción de que la historia de Christy podría salvar vidas. Si esta película le dio a tan solo una mujer el valor para dar su primer paso hacia la seguridad, habremos tenido éxito”.

Críticas mixtas y una protagonista en el ojo público

En el terreno crítico, Christy obtuvo un 66 % de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que refleja una recepción mixta: elogios hacia la interpretación transformadora de Sweeney, pero también comentarios sobre el tono sobrio y la falta de dinamismo en la narración.

A pesar del éxito previo de la actriz con Con todos menos contigo y de su omnipresencia mediática, el público no pareció responder al drama. La cinta también tuvo que competir con una cartelera saturada y otros lanzamientos previos a la temporada navideña.

Pero no podemos negar que la polémica por su comercial de jeans y sus comentarios que la vinculan con la extrema derecha estadounidense también han impactado negativamente la imagen pública de Sweeney, principalmente porque decidió mantenerse al margen de la polémica.

En una entrevista con GQ, Sweeney abordó la controversia de esta campaña, cuyo eslogan “Sydney Sweeney tiene unos jeans estupendos” fue interpretado por algunos usuarios de redes como uno que promovía la eugenesia, por el juego de palabras entre Good jeans (buenos jeans) y good genes (buenos genes) La polémica escaló cuando incluso Trump salió en defensa de la actriz.

Cuando se le preguntó por la polémica, Sweeney respondió:

"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue, sin duda, una sorpresa, pero me encanta ese tipo de pantalones. Siempre los uso. Literalmente, me pongo jeans y camiseta todos los días de mi vida", dijo.

Mientras tanto, los proyectos de la actriz continúan, en diciembre estrenará La empleada, un thriller de Lionsgate, y en mayo próximo volverá a la gran pantalla con la esperada secuela de El diablo viste a la moda.

Por ahora, Christy se mantiene en cartelera, intentando recuperar terreno con el boca a boca y la reputación crítica de su historia.

