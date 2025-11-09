Michelle Domínguez Acusó Violencia y Hostigamiento en Miss Universo México

Michelle Domínguez, actual Miss Quintana Roo, y quien compitió en Miss Universo México 2025, donde resultó ganadora Fátima Bosch, acusó que hay violencia y hostigamiento en el certamen.

Concretamente, Michelle acusó al director de Miss Universo en México, Jorge Figueroa, por conductas violentas.

Michelle señaló que ya inició un proceso legal contra Figueroa. Dijo que el director del concurso habría provocado una agresión física de parte de una compañera y que incluso entró a su habitación durante la madrugada acompañado de varias personas, sin su consentimiento.

¿Por qué Michelle denuncia ahora?

Domínguez decidió compartir su historia al ver cómo la organización reaccionó ante los ataques que recibió Fátima Bosch por parte del directivo tailandés Nawat Itsaragrisil.

“Me sorprende porque, viendo lo que sucedió en Tailandia con mi compañera que ganó Miss Universo México, aquí sí hubo una actuación inmediata. Y, bueno, yo hubiera querido que sucediera lo mismo en mi situación y no fue así, por eso procedo a manifestarlo a través de mis redes sociales”, dijo Michelle.

Martha Cristiana, modelo, actriz, escritora y exdirectora de Miss Universo México, respaldó a Michelle Domínguez, compartió su historia en sus propias redes y subrayó que merece el mismo apoyo que recibió Fátima Bosch.

