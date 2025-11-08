Kim Kardashian Comparte Resultado de Examen de Abogacía: "Es Motivación"

Después de seis años de haber comenzado sus estudios de abogacía, la tarde de este sábado 8 de noviembre, Kim Kardashian anunció el resultado que obtuvo en el examen que la convertiría en abogada. En una publicación en redes sociales, la socialité, empresaria y ahora también actriz tomó el resultado y lo compartió con sus seguidores.

En mayo pasado, Kim Kardashian compartió imágenes de su ceremonia de graduación. La protagonista de realities tomó un programa de derecho que le tomó seis años, ello en lugar de asistir a una facultad de derecho tradicional. En abril de 2019, Kardashian anunció que se había inscrito en el Colegio de Abogados de California para estudiar derecho mientras realizaba una pasantía de cuatro años, que contaría con la supervisión de un abogado con licencia en California.

Dos años después, Kim Kardashian aprobó el examen preliminar de abogacía, que le permite ejercer la carrera en California. Éste último lo presentó en julio. Su objetivo era convertirse en una abogada litigante.

Kim Kardashian Comparte Resultado de Examen de Abogacía

En una historia de Instagram, Kim Kardashian compartió el resultado que obtuvo de su examen de abogacía. La hermana de Kylie Jenner comenzó su post con un mensaje que pretendía ser divertido: "Bueno... Todavía no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión". La empresaria recordó que lleva seis años comprometida con la abogacía y, aseguró, así seguirá hasta que apruebe el examen del colegio de abogados.

Con este resultado, Kardashian deja en evidencia que deberá seguir estudiando sus libros de derecho pues no aprobó el examen de abogacía en su primer intento: "Nada de atajos, nada de rendirse, solo más estudio y aún más determinación". Después de agradecer a quienes la han apoyado integró un mensaje motivacional en su posteo:

No alcanzar las expectativas no es un fracaso, es combustible. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más.

De acuerdo con TMZ, Kardashian decidió compartir los resultados antes de que se hicieran públicos el domingo "porque ha sido muy abierta sobre su proceso desde el principio y sabía que sus fans estarían muy interesados".

El padre de Kim, Robert Kardashian, fue un respetado abogado de Los Ángeles, conocido principalmente por ser amigo cercano y abogado defensor de O.J. Simpson durante su juicio por doble homicidio en 1995; aunque en ese momento su licencia de abogado estaba inactiva, decidió reactivarla para ayudar a su amigo. Robert Kardashian murió en 2003, dos meses después de haber sido diagnosticado con cáncer de esófago.

