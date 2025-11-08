Candice Swanepoel Hace Visita Relámpago a México, Mira con Quién Estuvo el Ángel de VS

Candice Swanepoel, el icónico Ángel de Victoria's Secret, visitó la Ciudad de México para participar en un evento realizado en Polanco. Durante su estancia en nuestra ciudad, la modelo pudo convivir con sus fans, que se dieron cita en la tienda ubicada en la plaza comercial Antara. Todas las asistentes tuvieron la oportunidad de conocerla y saludarla y aprovecharon la experiencia para presumir que ya pueden decir que conocieron a un ángel. Te contamos con quién estuvo la modelo de Victoria's Secret.

Candice Swanepoel es Ángel de Victoria’s Secret desde 2007, año en que comenzó a protagonizar campañas de lencería, fragancias y deporte de la marca. La supermodelo sudafricana de 37 años ha participado en 13 Victoria’s Secret Fashion Show.

Con la visita de Candice Swanepoel a México, la marca de belleza marcó un hito histórico, al ser la primera vez en que una embajadora icónica de Victoria's Secret como ella tiene presencia oficial en América Latina.

Candice Swanepoel hace visita relámpago a México

La capital mexicana se vistió de glamour con la llegada de la supermodelo internacional Candice Swanepoel, uno de los Ángeles más icónicos de Victoria's Secret. El paso de Swanepoel por México estuvo enmarcado por el exclusivo encuentro que tuvieron un puñado de celebridades e influencers con la sudafricana.

Los invitados a la tienda de Polanco, CDMX, tuvieron acceso a una selección de piezas curada por Candice, que incluyó sus diseños favoritos de la colección Holiday 2025.

Candice Swanepoel llegó a Polanco usando un vestido blanco en transparencia que acompañó con lencería del mismo color. Para su paso por México, también eligió un set de pijama largo de satén con botonadura y un bra demi ligeramente forrado con bordado floral boho, además de otras piezas de la temporada. La modelo fue maquillada por Luis Torres, quien compartió que haber colaborado con ella fue un sueño.

Mira con quién estuvo el Ángel de Victoria's Secret

La visita de la supermodelo Candice Swanepoel a Ciudad de México congregó a destacadas personalidades e influencers mexicanas, entre las que destacó Aislinn Derbez, la única que logró fotografiarse con la súpermodelo. Además de la hija de Eugenio Derbez, otras invitadas a conocer a Candice fueron la actriz Azul Guaita, la influencer Tammy Parra y la presentadora Aisha Dose.

