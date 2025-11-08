Ángela Aguilar y Christian Nodal Se Casan por la Iglesia; La Cantante Mencionó una Fecha Próxima

En el marco de la gira Libre Corazón que Ángela Aguilar realiza por Estados Unidos, la intérprete de música regional mexicana hizo una declaración que puso de cabeza a sus fans. Tras haber ofrecido su primer concierto en el Pavilion Music at Toyota Music Factory, ubicado en Irving, Dallas, Texas, la cantante se acercó a un grupo de fans que le pidieron fotos y autógrafos. En ese momento mencionó una fecha próxima para su boda con Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por lo civil el miércoles 24 de julio, en la hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en la carretera federal Cuernavaca - Chilpancingo. A la ceremonia que se realizó en esta construcción del siglo XVI asistieron los papás de los novios, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá; así como Cristy Nodal y Jaime González. También estuvieron presentes Marc Anthony y Nadia Ferreira y el presentador Jomari Goyso.

Para la ceremonia en que selló su amor con Nodal, Ángela Aguilar utilizó tres vestidos; uno de ellos de la marca Berta Privée. Aunque los rumores de la boda de los intérpretes de regional mexicano comenzaron a circular el miércoles 24 de julio de 2024, el enlace se confirmó el 25 de julio, cuando la pareja publicó las imágenes que testimoniaban el matrimonio. La esperada boda religiosa de la pareja podría estar agendada para un par de años después de la civil.

Ángela Aguilar menciona fecha para su boda por la iglesia

Ángela Aguilar fue captada por sus fans a las afueras del primer concierto que ofreció en Texas. La cantante se acercó a sus seguidores para darles autógrafos y tomarse fotografías con ellos, pero la convivencia no se limitó a eso, incluso conversó con quienes la esperaban afuera del Pavilion Music at Toyota Music Factory.

A través de un video compartido en TikTok, se escucha a Ángela Aguilar diciendo: "Vayan a mi boda. Me voy a casar en mayo. Por la iglesia". Con esta invitación realizada a sus "angelitas", la cantante habría confirmado la ceremonia que había quedado pendiente. En el clip se le escucha a un hombre preguntar: "¿Puedo ser padrino?". A lo que ella contesta: "A ver si te deja mi marido".

A pesar de los buenos deseos de algunos usuarios de la red social, no faltaron los comentarios de quienes han mencionado que la futura boda ocurriría durante el mismo mes en que Nodal terminó con Cazzu. El 23 de mayo de 2023, Nodal usó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su relación con la madre de su hija, Inti.

Ha llegado llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti.

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su primer aniversario de bodas el 24 de julio pasado, en medio de críticas y ataques, luego de la inesperada boda de 2024, ocurrida semanas después de haber dado a conocer la separación del intérprete de De los besos que te di con Cazzu, con quien ha protagonizado una batalla mediática con declaraciones y comunicados públicos contrapuestos sobre la manutención y los permisos de viaje de su hija.

