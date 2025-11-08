Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Cómplices
N+
Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos unas series y una película para que puedas disfrutar en casa
COMPARTE:
Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.
Dulce obsesión
Comenzamos con esta cinta donde Mónica recibe en su casa a una estudiante de provincia, cuyo pasado está relacionado con el de ella. La llegada de Ana provoca problemas en su matrimonio con Antonio, que cae en el juego de seducción de la joven.
Cómplices
Seguimos con esta serie en la que María José, Paula, Roberta y Stacy, quedan impactadas por la muerte del hombre que las atormentó. Acusadas de un asesinato que niegan, se unen, enfrentando tragedias con humor negro.
Divo o muerto
Finalmente, esta serie acerca de la vida de el Divo que llega para mostrar una teoría más acerca de este gran personaje sobre si está vivo o muerto.
Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.
Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.
Historias recomendadas:
- Entrevista N+ | Estamos en un Momento de Múltiples Crisis: Emmanuel Macron
- Estado por Estado: Así Serán las Marchas en México por Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
- Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, Muere en un Accidente Automovilístico en Jalisco
Con información de ViX
LECQ