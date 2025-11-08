Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Cómplices

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Dulce obsesión

Comenzamos con esta cinta donde Mónica recibe en su casa a una estudiante de provincia, cuyo pasado está relacionado con el de ella. La llegada de Ana provoca problemas en su matrimonio con Antonio, que cae en el juego de seducción de la joven.

Cómplices

Seguimos con esta serie en la que María José, Paula, Roberta y Stacy, quedan impactadas por la muerte del hombre que las atormentó. Acusadas de un asesinato que niegan, se unen, enfrentando tragedias con humor negro.

Divo o muerto

Finalmente, esta serie acerca de la vida de el Divo que llega para mostrar una teoría más acerca de este gran personaje sobre si está vivo o muerto.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

