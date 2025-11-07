Entrevista N+ | Estamos en un Momento de Múltiples Crisis: Emmanuel Macron

El presidente de Francia Emmanuel Macron realizó este viernes 7 de noviembre 2025, una visita de Estado a México, para reunirse por primera vez con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Noticia relacionada: Francia Respeta la Soberanía de los Estados, Dice Macron Ante Ataques de EUA a Barcos en Caribe

En entrevista exclusiva con Enrique Acevedo, el presidente de Francia, habló sobre sobre los retos globales: la guerra en Ucrania, el futuro de Europa y la relación con México y América Latina.

Video: En Entrevista Exclusiva para N+ el Presidente Emmanuel Macron Habla del Liderazgo de la Presidenta Sheinbaum

Relación con México y América Latina

Durante la plática exclusiva, el presidente francés habló de la relación que su país tiene con México y América Latina.

En especial, se refirió al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien este viernes tuvo una fructífera reunión para reforzar los lazos entre México y Francia.

Video relacionado: Sheinbaum Agradece Vista de Macron; "México es un País Amigo", Responde Presidente de Francia

Sobre la elección de la primera presidenta de nuestro país, Macron afirmó que es importante porque pone la agenda feminista en el centro de la política nacional e internacional.

¿Sabes que en Francia cree en esta diplomacia feminista? Y creo que eso es lo que también crea una afinidad especial entre México y Francia

Y enfatizó que la mandataria mexicana tiene valores que hacen coincidir a ambas naciones y que se fortalecerán el próximo año que se cumplan 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

He visto a la presidenta Sheinbaum esta mañana, una mujer de Estado que cree en la dignidad humana, de hecho, en esta agenda de igualdad entre mujeres y hombres, que desea un país económicamente fuerte y con justicia social, que quiere continuar con la lucha contra el cambio climático y que quiere luchar por la paz en el orden internacional

Comentó que buscarán reforzar también los lazos económicos, los culturales y la agenda común en los temas internacionales.

Rusia vs Ucrania

Sobre la guerra en Ucrania, dijo que esta ha redefinido la seguridad de Europa, ya que Europa era un proyecto de paz.

Señaló que han creado una Europa precisamente para poner fin a las guerras permanentes que se han registrado en el continente.

En primer lugar, porque Europa es un proyecto de paz. Desde 1945, Europa vivía en paz.

Destacó que la decisión de Rusia de llevar a cabo la guerra de agresión contra Ucrania, significa un problema para los europeos. Porque Ucrania está a las puertas de Europa.

Y tener una potencia nuclear como Rusia que está en guerra, de conquista, de invasión de un país como Ucrania. Esto nos amenaza a todos porque Polonia, que tiene frontera con Bielorrusia, los Estados bálticos, toda Europa, son de hecho hoy amenazados por Rusia

El presidente galo recalcó:

Nos encontramos en un momento de refundación, porque nos encontramos en un momento de múltiples crisis

El renacimiento del Louvre

Respecto al robo ocurrido en la Galería Apolo, del Museo de Louvre, el pasado 19 de octubre, en el que se hurtaron joyas valuadas en 102 millones de dólares, el mandatario francés habló sobre un renacimiento del recinto cultural.

En cuanto al Louvre, seré sincero: hemos empezado a interrogar a una parte de la banda que llevó a cabo este robo. Las joyas serán recuperadas, ellos serán detenidos y juzgados. Y, evidentemente, tenemos y ya habíamos proyectado un gran plan de reinvención y renacimiento del Louvre que había anunciado hace unos meses

Agregó que de esta conmoción que causó el robo dentro y fuera de Francia saldrán fortalecidos.

La seguridad del Louvre se rediseñará por completo porque lo que pasó, y que fue un shock para todos, nos da la oportunidad de salir más fuertes. Así es como veo cada prueba: salir aún más fuertes

Historias recomendadas:

Con información de N+