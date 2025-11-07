Francia Respeta la Soberanía de los Estados, Dice Macron Ante Ataques de EUA a Barcos en Caribe

El presidente de Francia, Emanuel Macron, fijó su postura sobre los ataques que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos contra "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico, desde septiembre pasado, dejando hasta el momento más de 60 personas muertas.

Con respecto a algunos bombardeos norteamericanos, no hago política Ficción. Solo voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado

Señaló que la soberanía de cada país debe ser respetada "absolutamente". Agregó que la lucha contra los narcotraficantes "nos une a todos", mientras que destacó que la cooperación entre Estados soberanos que se respetan, alistan una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad e insistió:

Pero la soberanía de cada país debe ser respetada en este caso

Se trata de la primera visita del presidente de Francia a México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y la primera de un líder europeo con la mandataria, además de que dicho encuentro se dio en el contexto de los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que comenzaron en 1830.

Algo relevante a destacar durante la conferencia de los mandatarios, fue que el presidente Macron anunció que el Códice Azcatitlan - en poder de Francia - se va exhibir en México, en 2026, en el marco del bicentenario de la relación entre ambos países.

Ataques de EUA a "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico

Anoche, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que realizó un nuevo ataque letal en el Caribe contra un buque con presuntos "narcoterroristas".

De acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el buque supuestamente traficaba estupefacientes en el Caribe, por lo que, por órdenes del presidente Donald Trump, fue atacado en aguas internacionales, este nuevo ataque dejó tres supuestos narcoterroristas muertos. En tanto, advirtió:

A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar droga

El primer ataque en contra de "narcolanchas" se registró el pasado 2 de septiembre con más de 60 muertos presuntos "narcoterroristas" como los ha denominado el gobierno de EUA.

