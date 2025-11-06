Macron en México: ¿Qué Es el Códice Azcatitlan que el Gobierno de Sheinbaum Pedirá a Francia?

Emmanuel Macron, presidente de Francia, visitará México en las próximas horas y Claudia Sheinbaum, mandataria mexicana, reveló los temas de los que hablarán durante el encuentro.

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de noviembre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que entre los temas que tratará con Emmanuel Macron son:

Envío del Códice Azcatitlan

Relación económica

Acuerdo comercial con la Unión Europea

Colaboración en ciencia, cultura e innovación

¿Qué es el Códice Azcatitlan?

En el marco del bicentenario de relaciones entre México y Francia, el Códice Azcatitlan es de suma importancia para conocer el desarrollo de lo que fue Tenochtitlan desde su fundación, hasta el Siglo XVII, explicó en la conferencia mañanera José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

El Códice Azcatitlan esta bajo resguardo de la Biblioteca Nacional de Francia, en París, desde 1898.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Francia, el Códice Azcatitlan es uno de los libros más famosos sobre que tratan sobre la historia de los antiguos mexicanos y que han sobrevivido hasta la actualidad.

La Biblioteca Nacional de Francia destaca, en su página de internet, que el Códice Azcatitlan mantiene un “asombroso estado de conservación”.

El libro pasó a la colección del caballero milanés Boturini Benaduci, en el Siglo XVII.

A Francia, el Códice Azcatitlan llegó en 1840 y forma parte del legado de la Biblioteca Nacional de Francia, desde 1898.

En septiembre de 2021, en el marco del bicentenario de la Independencia de México, la Embajada de Francia en México y la Secretaría de Cultura de Querétaro inauguraron la exposición Códice Azcatitlan, Caminatas ilustradas de México y Tenochtitlán, en el Museo de los Conspiradores en Querétaro.

Códice Azcatitlan. Foto: Biblioteca Nacional de Francia

Información en desarrollo…

