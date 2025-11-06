Inicio Ciudad de México Fuerte Incendio en Colonia Morelos Hoy: Video del Momento en que Se Consume Mercado de Mascotas

Fuerte Incendio en Colonia Morelos Hoy: Video del Momento en que Se Consume Mercado de Mascotas

Algunos animales fueron rescatados de entre el fuego

Incendio colonia Morelos

Foto N+.

Un fuerte incendio consumió un mercado de mascotas la madrugada de hoy, 6 de noviembre de 2025, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México (CDMX).

N+ captó el momento en que el fuego consumió el inmueble; algunos animales fueron rescatados.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado por un cortocircuito en un transformador en la calle Imprenta 92, de la colonia Morelos.

Juan Manuel Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de CDMX, publicó -en sus redes sociales- un video del momento en que las llamas consumían el Mercado Morelos de Peces y Mascotas. 

Mapa del Mercado Morelos de Peces y Mascotas

Información en desarrollo…

