Fuerte Incendio en Colonia Morelos Hoy: Video del Momento en que Se Consume Mercado de Mascotas

Un fuerte incendio consumió un mercado de mascotas la madrugada de hoy, 6 de noviembre de 2025, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México (CDMX).

N+ captó el momento en que el fuego consumió el inmueble; algunos animales fueron rescatados.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado por un cortocircuito en un transformador en la calle Imprenta 92, de la colonia Morelos.

Se registra un incendio en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, al interior de una tienda de productos para mascotas; el siniestro fue ocasionado por un corto circuito; bomberos, elementos de la SSC y Protección Civil se encuentran en la zona.



Sigue la señal por… pic.twitter.com/4nRX3pOQLC — NMás (@nmas) November 6, 2025

Juan Manuel Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de CDMX, publicó -en sus redes sociales- un video del momento en que las llamas consumían el Mercado Morelos de Peces y Mascotas.

#AlMomento. Atendemos incendio en un negocio de productos de alimentos para animales en Circunvalación, colonia Morelos.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/05OmFmsr8t — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 6, 2025

Mapa del Mercado Morelos de Peces y Mascotas

Información en desarrollo…