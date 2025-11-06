“Todo se Acabó”: Comerciante Afectada por Incendio en Mercado de Mascotas Hoy en CDMX

La mañana de este jueves, 5 de noviembre de 2025, se registró un incendio en una bodega del mercado de peces y mascotas en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México (CDMX).

#AlMomento. Atendemos incendio en un negocio de productos de alimentos para animales en Circunvalación, colonia Morelos.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/05OmFmsr8t — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 6, 2025

En entrevista con N+, Ericka Gastón, comerciante afectada por el incendio, dijo que no hay reportes de víctimas o personas lesionadas y lamentó el hecho, ya que “todo se acabó”, dijo.

(Estamos) Mal, todo se acabó, pero mientras o haya vidas que lamentar, no hay ningún problema, de aquí vivimos”.

No había animales en bodega incendiada

Ericka descartó que en la bodega había animales vivos y aseguró que solo comercializaban accesorios para mascotas.

Yo lo que sé no hay mascotas, lo que había son puros accesorios, porque es una tienda de accesorios para mascotas, pero animales no había”.

Dijo que la afectación es para varias personas y familias que trabajan en el lugar, ya que no se pudo rescatar nada de lo que había dentro del inmueble.

Luego de varias horas, el fuego en la bodega fue controlado; una persona resultó intoxicada.

