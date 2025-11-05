Mega Bloqueos de Transportistas: ¿Dónde Habrá Protestas de AMOTAC el 7 de Noviembre 2025?
Entérate aquí dónde habrá bloqueos de transportistas el viernes, 7 de noviembre de 2025
Prepárate y tomas tus precauciones: Transportistas anunciaron nuevas manifestaciones que afectarán varios puntos; aquí te decimos dónde habrá bloqueos el viernes, 7 de noviembre de 2025, por las protestas de los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).
¿Por qué se van a manifestar los transportistas de AMOTAC?
Los transportistas integrantes de la AMOTAC informaron que sus nuevas protestas serán en demanda de los siguientes puntos:
- Ola de abusos de autoridad y extorsión por parte de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ecatepec.
- De acuerdo con los transportistas, los policías los ven con signo de pesos y, ante cualquier situación, solicitan servicios de grúas con cantidades de entre 50,000 y 200,000 pesos.
- Además, les han llegado a pedir hasta 30,000 pesos para liberar la unidad por parte de elementos de Tránsito.
- Así como la ola de inseguridad en Ecatepec.
- Por lo anterior, los transportistas piden a la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Cross, la destitución de Luis Enrique Serna García, director de Tránsito Municipal y Técnico Operativo.
Top 5 de Ciudades donde la Gente se Siente Más Segura en México
¿Dónde va haber bloqueos de transportistas?
Los transportistas de AMOTAC van a realizar bloqueos en los siguientes puntos del municipio de Ecatepec, en Estado de México:
- Autopista México-Pachuca, en la caseta San Cristóbal
- Central de Abasto en Texcoco-Lechería
- DIF Ecatepec, en la Vía López Portillo
- Palacio Municipal de Ecatepec, sobre Avenida Insurgentes, en San Cristóbal
Ante las molestias que causarán a los ciudadanos, los transportistas ofrecieron una disculpa por las manifestaciones y señalaron que su objetivo es expresar sus demandas de forma pacífica contra los abusos de los que son víctimas.
