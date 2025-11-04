Balacera en Acolman: Varios Muertos por Ataque de ‘El Custodio', Creador de Contenido

Una balacera dejó varias personas muertas durante la madrugada de hoy, 4 de noviembre de 2025, en Acolman, Estado de México; esto es lo que se sabe sobre el ataque, presuntamente por el creador de contenido identificado como El Custodio.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres personas murieron y una más resultó herida por una intensa balacera que se desató en el fraccionamiento Valle Real.

En un video, la persona que habría disparado se identificó como Roberto Carlos, El Custodio, en YouTube, dijo que tuvo que defenderse de presuntos invasores.

Video: Balacera en Acolman Deja 3 Muertos; Atacante Dice que Querían Invadir su Predio

Información en desarrollo...