Superluna de Noviembre 2025: Fecha Exacta para Ver la Penúltima Luna Llena de 2025 en México

Noviembre ya llegó y con él la penúltima Luna llena del año, que en esta caso es una de las más especiales y espectaculares, pues se trata la segunda superluna de 2025; en N+, te decimos la fecha exacta en que puedes apreciarla desde México.

Segunda superluna de 2025

Noviembre, el penúltimo mes, será el escenario para la segunda superluna de 2025, año que en total tendrá tres: La primera fue en octubre y la tercera será en diciembre.

De acuerdo con la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos), la Luna llena toma el nombre de superluna por su cercanía con el planeta Tierra.

Es decir, la Luna se ubica en el punto más cercano a la Tierra, fenómeno conocido como perigeo, que ocurre cuando el satélite natural se encuentra a unos 363,300 kilómetros de distancia.

El caso contrario se llama apogeo, que sucede cuando la Luna se ubica más lejos, a unos 405,500 kilómetros de distancia de la Tierra.

Entonces, cuando la Luna está en perigeo es cuando la vemos más grande y más brillante, según la NASA.

¿Cuándo es la superluna de noviembre en México?

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) dio a conocer que la penúltima superluna se podrá ver en México el miércoles, 5 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el INAOE, la Luna llena alcanzará el perigeo a las 22:27 horas del 5 de noviembre, cuando se ubicará a una distancia geocéntrica de 356,806 kilómetros de la Tierra.

Cabe destacar que la superluna de octubre de 2025 se ubicó en perigeo a una distancia de 361,428 kilómetros, por lo que en noviembre se puede observar aún más cerca de la Tierra.

