Video: Ve Aquí el Espeluznante Murciélago que ‘Vuela’ en el Espacio en Día de Muertos 2025

En el marco del Día de Muertos 2025, astrónomos anunciaron que vieron -literalmente "volando"- a un “espeluznante murciélago” en el espacio; aquí te mostramos en video cómo se ve el “terrorífico” fenómeno astronómico.

Resulta que el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) anunció hoy, 31 de octubre de 2025, fecha en se celebra Halloween en Estados Unidos y previo al tradicional Día de Muertos, en México, que uno de sus telescopios captó “volando” un “espeluznante murciélago”, el cual fue ubicado a unos 10,000 años luz de distancia.

¿Cómo se formó el murciélago cósmico?

El fenómeno denominado como murciélago cósmico fue detectado por el telescopio VST del Observatorio Paranal del ESO, en el desierto de Atacama, en Chile, que cuenta con un amplio campo de visión y pudo captar esta “gran nube de gas y polvo cósmico, cuya fascinante apariencia se asemeja a la silueta de un murciélago”.

De acuerdo con el ESO, el murciélago cósmico vuela entre las constelaciones australes de Circinus y Norma, en una vasta área del cielo, equivalente a cuatro Lunas llenas.

Naturaleza y clasificación del murciélago

Científicamente, esta nebulosa se clasifica como un vivero estelar.

Se trata de una extensa nube de gas y polvo, a partir de la cual se origina el nacimiento de estrellas.

Las estrellas infantiles ubicadas en su interior emiten energía suficiente para excitar los átomos de hidrógeno circundantes, lo que produce el intenso resplandor de tono rojo visible en la imagen del murciélago cósmico.

Las estructuras que asemejan el esqueleto del murciélago son filamentos oscuros, que consisten en acumulaciones de gas más frías y densas, cuyo polvo bloquea la luz visible de las estrellas posteriores.

Las nubes más prominentes reciben designación oficial de un gran catálogo de regiones brillantes de formación estelar: RCW 94 constituye el ala derecha y RCW 95 forma el cuerpo de la nebulosa.

Video del espeluznante murciélago cósmico

A continuación, te compartimos el video del murciélago cósmico, que fue publicado por el Observatorio Europeo Austral.

