Paro de Agricultores Hoy: ¿En Qué Carreteras Hay Bloqueos este Viernes 31 de Octubre 2025?

Termina octubre y en México siguen las manifestaciones de los agricultores en varios estados; en N+, te decimos dónde hay bloqueos en carreteras hoy, 31 de octubre de 2025.

¿Dónde hay bloqueos en carreteras de México?

Agricultores de varios estados siguen en paro como protesta por su inconformidad ante los acuerdos alcanzados con autoridades federales, sobre el precio del maíz.

Los bloqueos en carreteas se mantienen en los siguientes estados:

Sinaloa

Guanajuato

Querétaro

Sinaloa

Sinaloa es uno de los estados con mayor inconformidad por no ser tomado en cuenta para las negociaciones con las autoridades federales, por lo que los agricultores amenazaron con extender los bloqueos a las aduanas, en la frontera México-Estados Unidos.

También, amagaron con bloquear por 72 horas la caseta Cuatro Caminos, en Guasave, sin embargo, la noche del jueves suspendieron la movilización de cara al Día de Muertos, que se celebra este 1 y 2 de noviembre, en México.

El líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez, informó a N+ que retomarán las movilizaciones hasta el miércoles, 5 de noviembre de 2025.

Información en desarrollo…