Estados Unidos Desarticula Organización de Tráfico de Personas de Cancún: ¿Qué Es Bhardwaj HSO?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó hoy, 30 de octubre de 2025, que desarticuló y sancionó a una organización de tráfico de personas con sede en Cancún, Quintana Roo; aquí te explicamos qué es Bhardwaj HSO, vinculada con el Cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, sancionó a la organización, a su líder, identificado como Vikrant Bhardwaj, y a sus cómplices, entre ellos su esposa, un empresario y un expolicía de Quintana roo; así como a 16 empresas, que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de la organización.

¿Qué es Bhardwaj HSO?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano, Bhardwaj HSO es una organización criminal "sofisticada" que opera en Cancún -uno de los principales destinos turísticos, en México, para europeos y estadounidenses- relacionada con los siguientes delitos:

Tráfico de personas

Narcotráfico

Soborno

Lavado de dinero

En un comunicado, la dependencia estadounidense señaló que Bhardwaj HSO ha ingresado ilegalmente a Estados Unidos a miles de inmigrantes indocumentados desde países de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia a Estados Unidos; apuntó que las personas de son originarias de naciones que representan “una amenaza para la seguridad nacional”.

Modus operandi de Bhardwaj HSO

El Departamento del tesoro reveló el modus operandi de Bhardwaj HSO, organización que ha transportado a los migrantes indocumentados a Estados Unidos por aire y tierra.

La Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates para transportar a los migrantes indocumentados a México.

Al llegar a Cancún, Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos.

En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional encabezada por Ofelia Hernández Salas, Bhardwaj HSO utiliza el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos destacaron que Bhardwaj HSO recibe apoyo operativo de integrantes del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Vikrant Bhardwaj?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Vikrant Bhardwaj como líder de Bhardwaj HSO y apuntó que posee doble nacionalidad: india y mexicana.

como líder de y apuntó que posee doble nacionalidad: india y mexicana. Vikrant Bhardwaj es fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y Emiratos Árabes Unidos.

El sujeto recauda y lava dinero ilícito a través de sus yates y diversos negocios.

Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrando con el tráfico de personas y el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos vinculó a Vikrant Bhardwaj al empresario y narcotraficante José Germán Valadez Flores , quien según la investigación, ha sobornado a funcionarios mexicanos.

, quien según la investigación, ha sobornado a funcionarios mexicanos. Además, el Departamento de Estado relacionó a este caso a Jorge Alejandro Mendoza Villegas , expolicía de Quintana Roo , quien tenía acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, para coordinar la llegada y salida de los migrantes indocumentados, con destino a Estados Unidos.

, , quien tenía acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, para coordinar la llegada y salida de los migrantes indocumentados, con destino a Estados Unidos. Otras de las cómplices de Vikrant Bhardwaj es su esposa, Indu Rani , quien también tiene doble nacionalidad: india y mexicana.

, quien también tiene doble nacionalidad: india y mexicana. Rani participaba en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y México.

