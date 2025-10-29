Desaparición de Kimberly Moya: Madre Pide Investigar Templo Relacionado con Secta

Jaqueline González, madre de Kimberly Moya, joven desaparecida desde el 2 de octubre de 2025, pidió hoy, 29 de octubre de 2025, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de su hija y que se investigue un templo, presuntamente relacionado con una secta.

En una conferencia de prensa que la madre de Kimberly Hilary Moya González dio este miércoles, la mujer también solicitó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) facilite los videos de las cámaras de vigilancia para seguir el rastro del auto involucrado en la desaparición de su hija, la tarde del 2 de octubre, cuando la joven -de 16 años de edad- salió a un café internet, en el municipio de Naucalpan, en Estado de México.

Desaparición de Kimberly Moya puede estar relacionada con delincuencia organizada y una secta

Entre lágrimas, la mamá de Kimberly Moya exigió que las autoridades localicen a su hija con vida y señaló que el caso podría estar involucrada la delincuencia organizada.

Jaqueline González mencionó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “solamente está basada en unos pocos predios en la investigación, dejando de buscar prácticamente a Kim, porque literalmente es eso, está dejando de buscar a Kim”.

Además, la mujer pidió que se investigue a la familia de Rafael ‘N’ y de Pablo ‘N’, los dos sujetos que fueron detenidos por la desaparición de su hija.

La madre de la joven apuntó que las familias tuvieron contacto con ellos el día que su hija desapareció y agregó que en varios cateos se descubrió un templo, del que Rafael ‘N’ es ministro.

Hemos visto que tiene templos simbólicos de secta, justamente en ese templo va relacionado a sectas, igual que en uno de los predios del taller, los mismos símbolos, que no es casualidad. Todos tienen esos mismos símbolos, es algo que no es normal.

Jaqueline González agregó que la madre de Rafael ‘N’ es la titular de dicho templo, “que realmente sí es muy extraño, porque no es un templo normal, es un templo de secta”.

