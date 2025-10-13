Desaparición de Kimberly Moya: Detienen en Estado de México a 2 Sujetos Vinculados con el Caso
Se trata de Gabriel Rafael 'N', de 57 años de edad, y Paulo Alberto 'N', de 36 años
Dos hombres fueron detenidos como presuntos implicados en la privación de la libertad de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan
Autoridades de Estado de México informaron hoy, 13 de octubre de 2025, que fueron detenidos dos sujetos, presuntamente vinculados con la desaparición de la joven Kimberly Moya, de 16 años de edad, al salir de un café internet, en el municipio de Naucalpan, hace 11 días.
La Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) detalló, en un comunicado, que los detenidos son Gabriel Rafael 'N', de 57 años de edad, y Paulo Alberto 'N', de 36 años.
Desaparición de Kimberly Moya
La Fiscalía General de Justicia de Estado de México explicó que el 2 de octubre de 2025, a las 16:14 horas, Kimberly Moya, a quien identificó con las iniciales K.H.M.G., caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael ‘N’ corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un auto tipo sedán, marca Volkswagen, color gris, conducido por Paulo Alberto ‘N’.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los sujetos “privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación”.
Información en desarrollo…
Con información de N+.
RMT