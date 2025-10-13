Tragedia en Tláhuac: Balacera en Fiesta Patronal de San Francisco Tlaltenco Deja Varios Muertos

Una fiesta patronal terminó en tragedia en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó en las festividades religiosas del Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

¿Qué pasó en la fiesta de San Francisco Tlaltenco, em Tláhuac?

La noche del 12 de octubre de 2025, se desató una balacera en una casa donde se realizaban festejos por la fiesta patronal de San Francisco Tlaltenco, con saldo de al menos tres personas muertas y cinco heridas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la riña se originó en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Jerusalén, en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

La SSC explicó, en una tarjeta informativa, que en dicha casa varias personas estaban discutiendo, por lo que se desató la riña, con agresiones físicas.

La dependencia detalló que las víctimas de homicidio eran tres hombres de 23, 30 y 42 años de edad, quienes murieron “por proyectil de arma de fuego”.

Además, otras cinco personas resultaron heridas, de las cuales, dos hombres fueron trasladados a un hospital por parte de las autoridades y las otras tres lo hicieron por sus propios medios.

