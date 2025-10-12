Aumenta a 44 Número de Muertos por Inundaciones en México

La cifra de personas muertas a causa de las inundaciones y fuertes lluvias registradas en México en las últimas horas aumentó a 44, informó este domingo el gobierno federal.

De acuerdo con el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las autoridades estatales reportan 18 fallecimientos en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro.

Son 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí los que reciben atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población

Para este día se prevé la intensificación de las labores de limpieza y sanitización para restablecer condiciones seguras en las zonas afectadas.

Desde el viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instaló el Comité de Emergencias, que sesiona de manera permanente y coordina las acciones interinstitucionales. En estas sesiones participan las y los titulares de las secretarías de Defensa, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Gobernación, así como de la CFE, Conagua, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, quienes evalúan los avances y necesidades al menos cada 24 horas.

Continúa aplicación de Plan DN- III-E

Las Fuerzas Armadas continúan con la aplicación del plan DN-III-E en su fase de auxilio. Personal y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional se mantienen realizando actividades de apoyo humanitario en las zonas afectadas por las intensas lluvias, con prioridad en los lugares donde se vieron interrumpidos temporalmente los accesos por tierra.

En total, siete helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional se encuentran activos por las operaciones de apoyo aéreo, fortaleciendo el esfuerzo conjunto del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.



