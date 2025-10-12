Cuatro Muertos y 20 Heridos en Tiroteo en un Bar de Carolina del Sur

Un tiroteo en un bar concurrido en una isla de Carolina del Sur dejó cuatro personas muertas y al menos 20 heridas, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió el domingo temprano en Willie's Bar and Grill en la Isla St. Helena, dijeron las autoridades. Una gran multitud estaba en el lugar cuando los policías llegaron y encontraron a varias personas con heridas de bala.

"Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia los negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos", informó la policía del condado Beaufort en un comunicado en X.

"Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos", decía el comunicado.

Cuatro personas fueron encontradas muertas en el lugar, y al menos otras 20 personas resultaron heridas. Cuatro de los lesionados estaban graves en hospitales de la zona.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas.

