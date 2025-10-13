¿Qué Pasó en Nezahualcóyotl Hoy? Encuentran 4 Personas Muertas en una Camioneta

La madrugada de hoy, 13 de octubre de 2025, cuatro personas fueron encontradas muertas, en una camioneta, en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México; esto es lo que se sabe sobre el presunto multihomicidio.

Noticia relacionada: Tragedia en Tláhuac: Balacera en Fiesta Patronal de San Francisco Tlaltenco Deja Varios Muertos

¿Qué pasó en Nezahualcóyotl hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, tres mujeres y un hombre estaban supuestamente bebiendo a bordo de la camioneta color gris, cuando fueron presuntamente asesinados a tiros desde un auto particular que pasó por la avenida Agustín de Iturbide, entre las calles 16 de Septiembre y Texcoco, en la colonia Loma Bonita, en Nezahualcócotl, Edomex.

El hombre sería el conductor de la camioneta, que estaba estacionada en doble fila sobre la Avenida Agustín de Iturbide.

Al lugar del multihomicidio acudieron autoridades municipales y ministeriales para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuatro cuerpos.

Video: Hallan Cuatro Personas Muertas en una Camioneta en Nezahualcóyotl, Edomex

Los cuerpos y la camioneta serán trasladados al Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT