Marchas Hacia el Zócalo CDMX Hoy: Puntos Afectados por Electricistas y Pueblos Originarios

¿Vas rumbo al trabajo o la escuela? Considera que hoy, 13 de octubre de 2025, habrá afectaciones viales en la Ciudad de México (CDMX) por las protestas de electricistas y pueblos originarios, quienes marcharán rumbo al Zócalo. En N+ te compartimos los puntos afectados para que tomes rutas alternas.

A partir de las 8:00 de la mañana comenzará la manifestación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), partirá desde la calle Maestro Antonio Caso, número 45, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y se dirigirá hacia el Zócalo capitalino.

Por su parte, la protesta de movilización Alto a la guerra contra los pueblos originarios iniciará a las 10:00 horas y también llegará a la Plaza de la Constitución. Se reunirán en el Ángel de la Independencia.

¿Por qué marcharán hoy rumbo al Zócalo de CDMX?

La protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas marchará en conmemoración del 16°aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, exigirá que se repare el daño contra los 44,000 trabajadores del SME, para pedir su reinserción laboral.

La movilización de los pueblos originarios se llevará a cabo para pedir la libertad de los presos políticos, en contra del desplazamiento de las comunidades de su lugar de origen y justicia por quienes fueron asesinados.

