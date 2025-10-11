Juez Dicta Prisión Preventiva a Lex Ashton "N", Presunto Asesino de Estudiante de CCH Sur

Un juez de control dictó prisión preventiva para Lex Ashton “N”, quien está acusado de asesinar a un estudiante del CCH Sur.

Este sábado se realizó la primera audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Inicio a las 15:36 horas y tuvo una duración de 50 minutos.

Ashton "N", de 19 años, es señalado como presunto agresor al estudiante Jesús Israel, de 16 años y de herir a un trabajador del CCH Sur, de la UNAM, el 22 de septiembre.

"Es un asunto bastante complicado, ya que están solicitando la prisión preventiva oficiosa y obviamente lo que resta hacer es solicitamos la duplicidad de término constitucional, es lo que les puedo decir", dijo David Reyes, abogado del presunto agresor.

Mencionó que no hubo familiares de la víctima durante la audiencia, solo sus representantes legales.

El abogado de Lex Ashton describió el estado de salud del acusado, quien después de la audiencia fue trasladado nuevamente al Reclusorio Oriente.

Obviamente, tuvo que estar presente, se encuentra realmente como lo he dicho, fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos

La próxima audiencia se realizará el jueves 16 de octubre 2025.

Video: Lex Ashton "N" Sale del Hospital y Es Detenido por el Homicidio de Jesús Israel, en el CCH Sur

Detención de Lex Ashton

Luego de obtener su alta de la clínica, el sospechoso y también estudiante de la UNAM, fue esperado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) afuera de la institución médica.

Una vez que le leyeron sus derechos y los motivos por los que era detenido, ejecutaron la orden de aprehensión. Lex Ashton fue esposado y salió con la cabeza agachada y custodiado por los policías rumbo al Reclusorio Oriente.

El detenido fue rapado debido a la cirugía. Abordó un vehículo gris en el que ya lo esperaban cuatro agentes de la policía para acompañarlo hasta el penal.

Se sabe que desde ayer el joven y su mamá ya tenían conocimiento de su detención, por lo que estuvieron juntos, lloraron y rezaron.

Historias recomendadas:

Vuelca y Explota Pipa con Diésel Hoy en la México-Puebla

Muere Recién Nacida que Había Sido Rescatada de un Hospital Inundado en Puebla



DMZ