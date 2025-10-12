Un hombre, un Café Internet y un Video: Cronología de la Desaparición de Kimberly Moya

La tarde del viernes 2 de octubre, Kimberly Hilary Moya González salió de su casa para cumplir con una tarea escolar. Llevaba consigo una mochila rosa y la idea de imprimir un documento en un café internet cercano.

La joven, estudiante del primer semestre del CCH Naucalpan, no regresó. Veinte minutos después de que dejara su casa, a las 16:06, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron su salida. Esa fue la última vez que se le vio con certeza.

Extienden Búsqueda de Estudiante Kimberly Moya a Presa Los Cuartos en Naucalpan, Edomex

Kimberly tiene 16 años, mide 1.43 metros, es de complexión delgada, cabello negro a media espalda y vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde y mochila rosa. Su madre, quien la vio salir aquel día, asegura que la joven no tenía planes de ausentarse más de unos minutos.

Un video y un sospechoso detenido

La madre de Kimberly relató que en uno de los videos obtenidos por las autoridades se observa a un hombre que corre hacia la joven justo después de que sale del café internet. La escena, breve pero contundente, muestra el momento en que aparentemente la intercepta y se la lleva. Por este hecho, un hombre se encuentra detenido. Sin embargo, su identidad y relación con Kimberly aún no han sido reveladas oficialmente.

La búsqueda se ha intensificado. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Guardia Nacional, policías estatales y municipales han desplegado operativos en diversas zonas, particularmente en las inmediaciones de la Presa Los Cuartos, en Naucalpan.

Catean Inmueble por Desaparición de Kimberly Moya Estudiante del CCH Naucalpan

Una de las zonas más vigiladas es la compuerta de la presa, lo que ha generado afectaciones en la movilidad de los habitantes de las colonias Altamira y San José. Algunos vehículos particulares y de transporte escolar han tenido que rodear la zona para continuar con sus actividades diarias.

Además, se ha desplegado personal en los alrededores de la zona recreativa junto a la presa, donde se practican actividades físicas. Ahí, los agentes muestran la ficha de búsqueda de Kimberly a los vecinos, esperando que alguien pueda aportar información clave.

En días recientes, han circulado videos que muestran a una joven caminando por calles de Naucalpan. Algunos aseguran que podría tratarse de Kimberly. No obstante, su madre ha negado esta posibilidad, pues la ropa de la persona que aparece en las imágenes no coincide con la que llevaba su hija el día de su desaparición.

La voz de una madre y la fuerza de una comunidad

La familia de Kimberly, junto con amigos, vecinos y activistas, no ha descansado. Se han organizado bloqueos en puntos clave como Periférico Norte y la carretera Toluca–Naucalpan, con la intención de presionar a las autoridades y mantener viva la atención mediática sobre el caso.

“Cada minuto sin ella es una eternidad. Es una joven alegre, noble y llena de sueños. Su familia, amigos y toda una comunidad la estamos buscando sin descanso desde el minuto uno. Te estamos buscando hija”, declaró la madre de Kimberly ante medios de comunicación.

