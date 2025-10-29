Rector de la UNAM Pide Regresar a Clases Presenciales en Escuelas en Paro por Amenazas Virtuales

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, pidió hoy, 29 de octubre de 2025, a las escuelas en paro, regresar a clases presenciales, luego de las protestas en materia de seguridad, ante las amenazas virtuales que recibieron varios planteles.

En contexto: El 22 de septiembre de 2025, el joven Lex Ashton agredió con un arma blanca al estudiante Jesús Israel Hernández, en las instalaciones del CCH Sur.

El 22 de septiembre de 2025, el joven Lex Ashton agredió con un arma blanca al estudiante Jesús Israel Hernández, en las instalaciones del CCH Sur. Por el ataque, Jesús Israel Hernández Chávez murió y Lex Ashton resultó con lesiones graves luego de que se arrojó desde uno de los edificios del CCH Sur, para huir del lugar de la agresión.

Por el asesinato en el CCH Sur, se desataron una serie de protestas para exigir seguridad en los planteles de la UNAM, a las que se sumaron estudiantes de otras escuelas y facultades, que hasta ahora están en paro por cuestiones relacionadas con amenazas virtuales.

Varios planteles de la UNAM han recibido amenazas virtuales, por lo que la máxima casa de estudios ha presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Como parte de las investigaciones por el homicidio en el CCH Sur, se reveló que Lex Ashton pertenecía grupos Incels. Posteriormente, el joven fue detenido y vinculado a proceso por el presunto asesinato de Jesús Hernández.

A más de un mes del ataque en el CCH Sur, el rector de la UNAM llamó este miércoles a terminar con el paro y regresar a clases presenciales.

Noticia relacionada: Muere Aficionado Tras Ser Contenido por Seguridad en el Estadio Olímpico de la UNAM

Esto dijo el rector de la UNAM sobre el regreso a clases presenciales

En la ceremonia de entrega del Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, Lomelí Vanegas dijo que no se debe permitir “que amenazas virtuales siembren el temor en nuestras facultades y escuelas. Atendamos con responsabilidad los riesgos, revisemos nuestros protocolos de atención y sistemas de seguridad”.

El rector de la UNAM mencionó que se retomen las actividades presenciales “con la convicción de que la comunidad universitaria, unida y mediante el diálogo, puede resolver sus problemas y mejorar sus condiciones de estudio y de trabajo”,

No permitamos que nadie nos prive de los espacios que el pueblo de México ha confiado a su Universidad para realizar sus funciones primordiales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

Leonardo Lomelí Vanegas destacó que la UNAM es “una promesa del país. Cada aula, laboratorio, biblioteca, talleres o espacio deportivo donde hacen presentes la pedagogía y los materiales que nos identifican, materializan una aspiración social por la justicia, la igualdad, la democracia, la sostenibilidad y la libertad”.

La comunidad universitaria ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen; se tejen con capacidad de escucha y diálogo, solidaridad y resiliencia, empatía y prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica: #RectorLomelí, durante la entrega del Premio… pic.twitter.com/eKB71Uz0VV — UNAM (@UNAM_MX) October 29, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT