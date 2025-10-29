“No Hay Razón para que se Limiten Vuelos Hacia EUA”: Sheinbaum por Revocación de Rutas Mexicanas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “no hay razón para que limiten los vuelos hacia Estados Unidos” de América (EUA), luego de que el Departamento de Transporte estadounidense revocó rutas de aerolíneas mexicanas.

En contexto: El Departamento de Transporte estadounidense revocó la aprobación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, bajo el argumento de que México viola los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

El Departamento de Transporte estadounidense revocó la aprobación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, bajo el argumento de que México viola los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo. De acuerdo con el Departamento de Transporte, México canceló ilegalmente y congeló vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años, sin consecuencias

La medida congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga, conocidos como belly cargo, de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estados Unidos afirmó que la cancelación de vuelos mexicanos entrará en vigor en tres meses.

Sheinbaum, en desacuerdo con cancelación de vuelos de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos

En la conferencia mañanera de hoy, 29 de octubre de 2025, Sheinbaum Pardo mencionó que “lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice, conjuntamente, si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia”.

La mandataria fue tajante al afirmar: “No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento del Transporte” de Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo agregó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que concrete una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que participe el secretario de Transporte, Sean Duffy, “para revisar si tienen fundamento -que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno- estas acciones que están tomando de manera unilateral”.

No vaya ser que haya un interés de otro tipo, puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a unas empresas frente a otras, incluso estadounidenses.

Sheinbaum dijo que solicitó a Andrea Marván, titular de la Comisión Nacional Antimonopolio, que analice el caso para saber si “supuestamente se esta violentando de las empresas estadounidenses en nuestro país”, “que desde nuestra perspectiva, no hay ninguna afectación a las aerolíneas” norteamericanas.

Y lo decimos además con toda certeza: México no es piñata de nadie, a México se le respeta y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones de Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la Presidencia de Estados Unidos”.

