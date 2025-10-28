Inicio Internacional Clima Huracán Melissa: Trayectoria en Vivo del Ciclón Categoría 5, Súper Poderoso en Más de 170 Años

El huracán Melissa, de categoría 5, toca tierra en Jamaica; es el ciclón más poderoso en más de 170 años

Mapa de la trayectoria del huracán Melissa de categoría 5

Mapa de la ubicación del huracán Melissa. Foto: Zoom Earth

El poderoso huracán Melissa, de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Jamaica; sigue en N+ la trayectoria en vivo del súper ciclón hoy, 28 de octubre de 2025.

  • Datos sobre el huracán Melissa: Es el ciclón más fuerte que ha golpeado la isla de Jamaica, desde que se comenzaron a llevar registros, hace 174 años.
  • El huracán golpeó con vientos de 295 kilómetros por hora (km/hr).
  • El poderoso ciclón causará vientos catastróficos, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra.
  • Durante su trayectoria por el Caribe, el fenómeno meteorológico ha causado la muerte de al menos 10 personas: tres en Jamaica, tres en Haití y cuatro en República Dominicana; además, hay una persona desaparecida.
  • Las autoridades prevén daños considerables y fallas estructurales debido al viento en el núcleo de Melissa.
  • Melissa es el quinto huracán más intenso de la temporada de ciclones 2025 en el Atlántico.
  • El huracán Melissa además es el huracán más fuerte en tocar tierra desde Dorian, en 2019.
  • Melissa es el ciclón número 13 en lo que va de la temporada de ciclones 2025, en el Atlántico.

Video: Huracán Melissa: SRE Recuerda Números de Emergencia para Mexicanos en Jamaica

 

Noticia relacionada: Avión Cazahuracanes se Adentra en el Ojo de Melissa y Graba Sorprendente Video del Ciclón

Trayectoria en vivo del poderoso huracán Melissa

  • La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán Melissa se localizó hoy a 1,005 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, y se desplaza hacia el nor-noreste a 15 km/h.
  • En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó que Melissa cruzará Jamaica de forma diagonal y después, se dirigirá hacia Cuba, para posteriormente avanzar hacia el sureste de Bahamas.
  • La Conagua destacó que por la distancia y trayectoria del huracán Melissa, “no representa riesgo para México”.
  • En N+ puedes seguir en vivo la trayectoria del huracán Melissa, a través de nuestra señal en YouTube.

Noticia relacionada: Video del Poderoso Huracán Melissa de Categoría 5: Así se Ve en 4K Desde el Espacio

Lista completa de los ciclones tropicales que se han formado en el Atlántico, en 2025:

  1. Andrea: tormenta tropical
  2. Barry: tormenta tropical
  3. Chantal: tormenta tropical
  4. Dexter: tormenta tropical
  5. Erin: huracán categoría 5 
  6. Fernand: tormenta tropical
  7. Gabrielle: huracán categoría 4
  8. Humberto: huracán categoría 5
  9. Imelda: huracán categoría 2
  10. Jerry: tormenta tropical
  11. Karen: tormenta tropical
  12. Lorenzo: tormenta tropical
  13. Melissa:  huracán categoría 5

