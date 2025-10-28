Huracán Melissa: Trayectoria en Vivo del Ciclón Categoría 5, Súper Poderoso en Más de 170 Años

El poderoso huracán Melissa, de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en Jamaica; sigue en N+ la trayectoria en vivo del súper ciclón hoy, 28 de octubre de 2025.

Datos sobre el huracán Melissa: Es el ciclón más fuerte que ha golpeado la isla de Jamaica, desde que se comenzaron a llevar registros, hace 174 años.

Es el ciclón más fuerte que ha golpeado la isla de Jamaica, desde que se comenzaron a llevar registros, hace 174 años. El huracán golpeó con vientos de 295 kilómetros por hora (km/hr).

El poderoso ciclón causará vientos catastróficos, lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Durante su trayectoria por el Caribe, el fenómeno meteorológico ha causado la muerte de al menos 10 personas: tres en Jamaica, tres en Haití y cuatro en República Dominicana; además, hay una persona desaparecida.

Las autoridades prevén daños considerables y fallas estructurales debido al viento en el núcleo de Melissa.

Melissa es el quinto huracán más intenso de la temporada de ciclones 2025 en el Atlántico.

El huracán Melissa además es el huracán más fuerte en tocar tierra desde Dorian, en 2019.

Melissa es el ciclón número 13 en lo que va de la temporada de ciclones 2025, en el Atlántico.

Vientos del huracán Melissa, categoría 5, afectan la Bahía Montego en Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el ciclón tocó tierra este martes cerca de Nueva Esperanza, al suroeste del país caribeño.



Trayectoria en vivo del poderoso huracán Melissa

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán Melissa se localizó hoy a 1,005 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, y se desplaza hacia el nor-noreste a 15 km/h.

se localizó hoy a 1,005 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, y se desplaza hacia el nor-noreste a 15 km/h. En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó que Melissa cruzará Jamaica de forma diagonal y después, se dirigirá hacia Cuba , para posteriormente avanzar hacia el sureste de Bahamas .

cruzará de forma diagonal y después, se dirigirá hacia , para posteriormente avanzar hacia el sureste de . La Conagua destacó que por la distancia y trayectoria del huracán Melissa , “no representa riesgo para México”.

, “no representa riesgo para México”. En N+ puedes seguir en vivo la trayectoria del huracán Melissa, a través de nuestra señal en YouTube.

Lista completa de los ciclones tropicales que se han formado en el Atlántico, en 2025:

Andrea: tormenta tropical Barry: tormenta tropical Chantal: tormenta tropical Dexter: tormenta tropical Erin: huracán categoría 5 Fernand: tormenta tropical Gabrielle: huracán categoría 4 Humberto: huracán categoría 5 Imelda: huracán categoría 2 Jerry: tormenta tropical Karen: tormenta tropical Lorenzo: tormenta tropical Melissa: huracán categoría 5

