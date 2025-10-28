Huracán Melissa Impacta en Jamaica con Fuerza Devastadora de Categoría 5

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica hoy, 28 de octubre de 2025, como un ciclón de categoría 5, con vientos catastróficos y lluvias torrenciales, que lo convierten en el evento meteorológico más intenso registrado en la isla, en las últimas décadas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) detalló que el huracán Melissa tocó tierra cerca de Nueva Esperanza, al suroeste de Jamaica, y alertó que la llegada del ciclón es una “situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal”.

#Melissa makes landfall in southwestern Jamaica near New Hope as a powerful category 5 hurricane. For the latest updates visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/4zkLYat3g4 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora, subrayó el Centro Nacional de Huracanes.

Los residentes deben permanecer en su lugar durante el paso de estas condiciones potencialmente mortales.

El centro de Melissa, que alcanzó la máxima intensidad en la escala Saffir-Simpson, impactó directamente sobre la costa sur del territorio jamaiquino, donde sus efectos devastadores provocarán inundaciones y marejadas ciclónicas "potencialmente mortales".

Podría afectar al menos a 1.5 millones de personas solo en este país, advirtió la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), añadiendo que el impacto será "masivo".

La previsión fue reportada en Ginebra por Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la IFRC para el Caribe anglófono y neerlandófono, advirtiendo que esa cifra podría ser "una estimación a la baja".

En su trayectoria, Melissa se desplazará por el sureste de Cuba el miércoles por la mañana y continuará hacia el sur y centro de Bahamas durante la jornada del mismo 29 de octubre.

Aunque se esperan fluctuaciones en su intensidad, el huracán tocó tierra con fuerza devastadora, capaz de causar daños estructurales totales en zonas expuestas y elevadas, así como cortes al suministro eléctrico.

La fuerza devastadora

Desde las horas previas, Melissa dejó sentir su impacto: el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ha registrado vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 83 km/h.

Según los últimos reportes, el huracán ha causado al menos siete muertes: tres en Jamaica, tres adicionales en Haití y una más en República Dominicana.

A las 3:00 horas, tiempo del centro de México, los vientos del huracán se extendían 45 kilómetros desde el centro y con fuerza de tormenta tropical alcanzaban hasta los 315 km de distancia, indicó el NHC.

Dentro del ojo del huracán, es probable una destrucción estructural total, especialmente en zonas de mayor altitud, donde las ráfagas en las laderas y cimas de colinas o montañas podrían ser hasta un 30 % más fuertes

Además del viento, las precipitaciones ocasionadas por el huracán serán torrenciales, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas "potencialmente catastróficas" y deslizamientos de tierra a gran escala.

Se espera que hoy comiencen condiciones de tormenta tropical en el este de Cuba y condiciones de huracán en áreas bajo aviso desde esta noche, hasta la mañana del miércoles.

Más de 600 mil personas han sido evacuadas de la región oriental de la isla que gobierna Miguel Díaz-Canel, y Jamaica ha abierto aproximadamente 900 refugios para albergar a los desplazados.

Al momento, se han reportado cortes de energía generalizados y daños en hospitales y otras infraestructuras críticas, especialmente en áreas costeras vulnerables.

También se prevén condiciones de tormenta tropical en Haití en la jornada de hoy y del miércoles y para mañana se esperan condiciones de huracán en el sureste y centro de Bahamas.

El huracán Melissa dejará lluvias torrenciales en el Caribe, con acumulados de hasta mil milímetros en Jamaica. En el oriente de Cuba, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 635 milímetros, causando inundaciones mortales y severos deslaves, mientras que en las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos se esperan hasta 250 milímetros de lluvia, con riesgo de inundaciones repentinas.

Con información de agencias.