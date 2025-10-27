Muere Doña Elodia, Abuelita que Sobrevivió Abrazada a su Esposo en Inundaciones en Veracruz

18 días después de las fuertes lluvias en cinco estados del país, murió doña Elodia, la abuelita que sobrevivió abrazada a su esposo durante las inundaciones en el río Cazones en Poza Rica, Veracruz, así se informó este lunes 27 de octubre de 2025.

Video. Adulta Mayor Muere de Complicaciones de Salud por las Inundaciones en Poza Rica Veracruz

Elodia Reyes conmovió en redes sociales después de ser rescatada con su esposo, Hilario Reynosa, quien falleció cuando recibía atención médica.

¿De qué murió doña Elodia?

Doña Elodia, de la tercera edad, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio después de varios días de complicarse su salud.

El 9 de octubre , su esposo y ella fueron recibidos por una familia tras quedar destruida su vivienda por las inundaciones.

, su esposo y ella fueron recibidos por una familia tras quedar destruida su vivienda por las inundaciones. El 19 de octubre la pareja volvió a Poza Rica para tratar de limpiar su casa. Sin embargo la salud de doña Elodia se deterioró.

la pareja volvió a Poza Rica para tratar de limpiar su casa. Sin embargo la salud de doña Elodia se deterioró. El 26 de octubre , de acuerdo con los vecinos que les ayudaron la mujer de la tercera edad tuvo fiebre y debilidad, por lo que recibió atención médica en un hospital de la localidad.

, de acuerdo con los vecinos que les ayudaron la mujer de la tercera edad tuvo fiebre y debilidad, por lo que recibió atención médica en un hospital de la localidad. 27 de octubre, doña Elodia murió debido a complicaciones respiratorias.

La mujer de la tercera edad vivió 26 años con su esposo con quien aparece abrazada tras las inundaciones en Veracruz y que la dejaron sin la casa que don Hilario construyó.

Viviendas siguen afectadas en Poza Rica

Las lluvias, desbordamientos de afluentes y deslaves han afectado en Poza Rica a más de 15 mil viviendas, 9 mil en Álamo y más de 56 mil en la región norte de Veracruz.

Los accesos a todas las cabeceras municipales ya fueron restablecidos, pero 12 comunidades permanecen incomunicadas, y hay avances significativos de rehabilitación en 40 de 51 municipios que resultaron afectados.

Sin embargo, continúan suspendidas las clases en varias escuelas afectadas, como la primaria "Venustiano Carranza", ubicada en la colonia Morelos, en Poza Rica, luego del desbordamiento del río Cazones, el pasado 10 de octubre.



También en Veracruz, la colonia Morelos, en Poza Rica, nuevamente está llena de lodo. Esto porque las familias siguen realizando limpieza en sus casas tras las inundaciones, a causa de las lluvias de la temporada.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI