Familia Quema y Retiene a Mariachis que Amenizaron una Fiesta en Iztapalapa, CDMX

Los integrantes de un mariachi fueron agredidos por varias personas que los contrataron para tocar en una fiesta en la alcaldía Iztapalapa; los músicos fueron quemados y privados de su libertad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando recibieron una llamada de alerta a través del 911, en la colonia Narciso Mendoza, en la alcaldía Tlalpan.

En dicho reporte, la policía fue notificada de la presencia de un grupo de personas lesionadas en el cruce de la calle Silos y su esquina con Andador Caporal 2, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

Al llegar, hicieron contacto con seis hombres, dos de ellos con evidentes lesiones por quemaduras, motivo por el cual solicitaron los servicios de emergencia

Los paramédicos diagnosticaron a los hombres de 35 y 31 años de edad con quemaduras en el 80 y el 25 % del cuerpo, respectivamente, por lo que fueron llevados a un hospital.

Mientras que sus compañeros de 31, 27 y 22 años, así como una persona más que no proporcionó sus datos, fueron atendidos por golpes en diferentes partes del cuerpo, sin requerir traslado hospitalario.

¿Por qué quemaron y retuvieron a los mariachis?

Los afectados contaron a las autoridades que son parte de un mariachi y que el sábado por la tarde los contrataron para tocar en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, cuando se acabó el tiempo por el que fueron contratados, los retuvieron y los agredieron físicamente, además, les provocaron quemaduras a algunos de ellos.

La noche del domingo los subieron a una camioneta color negro y los abandonaron en la alcaldía Tlalpan, donde pidieron apoyo a través del número de emergencias 911.

Por tal razón los monitoristas de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, realizaron el videoreplay de las cámaras de videovigilancia para identificar la camioneta señalada

Detienen a presuntos agresores de mariachis

Debido al monitoreo de las cámaras del C2 Norte, lograron ubicar al vehículo con placas del Edomex, en la avenida Canal de Tezontle en la alcaldía Iztacalco, así que elementos de la SSC se dirigieron a la zona para cerrarles el paso y llevar a cabo una revisión preventiva.

Durante la inspección los oficiales aseguraron:

Un arma de fuego corta

Dos cartuchos útiles

100 bolsitas de plástico color morado con un polvo blanco similar a la cocaína

11 identificaciones personales, entre ellas, una de una institución de procuración de justicia

Cuatro tarjetas bancarias

Por lo anterior, los hombres de 43, 35, 17, 16 y 14 años de edad fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

¿Quiénes son “Los Malportados”?

Según las primeras investigaciones, los detenidos presuntamente pertenecen a una célula delictiva generadora de violencia conocida como “Los Malportados”.

Dicha organización opera en la zona poniente y sur de la Ciudad de México y se dedica principalmente al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

En ese sentido, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó la detención de los 5 sujetos en la alcaldía Iztacalco y señaló que son los principales responsables de la privación ilegal de la libertad, así como de agresiones en contra de los mariachis.

También indicó que a los músicos les robaron sus pertenencias y los abandonaron en Tlalpan. Las investigaciones por este caso continúan en coordinación con la Fiscalía CDMX.

