Roban Casa de Susana Zabaleta en Álvaro Obregón con el Modus Operandi de 'La Patrona'

Luego de que la actriz y cantante Susana Zabaleta denunciara públicamente el saqueo de su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó el robo.

En una tarjeta informativa, la dependencia capitalina detalló que recibió una denuncia por el hurto de objetos de valor, cometido bajo el modus operandi conocido como “La Patrona”, el cual consiste en engañar a las empleadas domésticas mediante llamadas telefónicas para sustraer pertenencias de los dueños del domicilio.

De acuerdo con el reporte, la trabajadora del hogar de Zabaleta habría sido víctima de este tipo de engaño, lo que derivó en la entrega de diversos artículos de valor pertenecientes a la artista. Ante ello, elementos de la SSC acompañaron a la afectada a presentar la denuncia formal correspondiente, mientras se revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los responsables.

Extorsionadores aprovechan las vacaciones para hacer fraude de ‘la patrona’

Susana Zabaleta denuncia saqueo de su casa

En redes sociales, Susana Zabaleta relató que el robo ocurrió mientras se encontraba de vacaciones, y explicó que la persona que labora en su casa fue extorsionada telefónicamente para entregar los objetos.

“Como muchos saben no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas”, contó la actriz.

Zabaleta recordó que no es la primera vez que enfrenta una situación similar, pues ha sido víctima de robos y extorsiones en distintas ocasiones. “No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices ‘ya’, pero esto sigue y sigue, tengan cuidado”, expresó mostrando su preocupación por la inseguridad que persiste en la capital.

