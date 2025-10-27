¿Quién es Inés Gómez Mont, Esposa de Víctor Álvarez Puga? Perfil sobre la Exconductora

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont fue detenido en Miami por un asunto asociado a su situación migratoria. Sin embargo, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, que obtuvo órdenes de aprehensión tanto en su contra como en contra de la conductora por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

¿Quién es Inés Gómez Mont?

Inés Gómez-Mont Arena nació el 29 de julio de 1983 en la Ciudad de México, es decir, tiene 42 años de edad.

Fue presentadora de televisión, modelo e influencer.

Se hizo conocida en México por su trayectoria en programas de espectáculos y por haber aparecido vestida de novia en la transmisión de un Super Bowl para pedirle (de broma) a Tom Brady que se casara con ella.

Es sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Inés Gómez Mont, una vida como actriz y conductora

Inés comenzó su carrera en la telenovela Tric Trac, que relataba la historia de un perro que habla, cuando era solo una adolescente.

Después, de 2004 a 2008, condujo el programa de televisión Los 25+, posteriormente se integró a un programa de espectáculos.

Gómez Mont ha tenido 2 matrimonios, primero con Javier Díaz, con quien tuvo 4 hijos, y luego con el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien procreó dos hijos.

Inés se quedó con los 4 hijos que tuvo con Javier Díaz y después formó una familia numerosa con Álvarez Puga.

De una vida soñada a ser buscada por la justicia

Desde 2020, Inés Gómez Mont ha sido objeto de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

A finales de 2021, la FGR solicitó órdenes de aprehensión en su contra y de su esposo, y se emitió una ficha roja de la Interpol para su búsqueda internacional.

La pareja estaba prófuga desde hace varios años (hasta hoy que detuvieron a Álvarez Puga) a quien se le acusa de un desvío de recursos que asciende a casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fantasma durante el sexenio del Enrique Peña Nieto.

Inés Gómez Mont representa un caso donde el espectáculo y la política se cruzan, es una figura mediática que alcanzó notoriedad en televisión, y que luego se vio involucrada en acusaciones de corrupción.

Actualmente, se desconoce el paradero de la exconductora.

