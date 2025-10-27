¿De Qué Acusan al Esposo de Inés Gómez Mont? Estos Son los Delitos por los Que Se le Persigue

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la expresentadora de televisión, Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida. El empresario se encuentra en el centro de procesamiento Krome North SPC.

El nombre de Álvarez aparece desde hace años en expedientes por delitos de alto impacto vinculados al lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, trascendió que la detención se debió a su situación migratoria.

¿De qué se le acusa al esposo de Inés Gómez Mont y por qué lo detuvieron?

Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, que obtuvo órdenes de aprehensión tanto en su contra como en contra de la conductora por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. No obstante, en Estados Unidos no cuenta con antecedentes criminales registrados.

Su equipo de defensa presentó una solicitud de habeas corpus para que se realizara una audiencia de fianza o, en su defecto, se ordenara su liberación. El 15 de octubre de 2025, la jueza principal Cecilia M. Altonaga, de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida, accedió a la petición y ordenó a las autoridades migratorias conceder a Álvarez Puga una audiencia de fianza individualizada o proceder con su liberación. La fecha de dicha audiencia aún no ha sido determinada.

De acuerdo con información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga fue trasladado al Krome North Service Processing Center, un centro destinado principalmente a la gestión de personas en situación migratoria irregular, y no a la reclusión de individuos acusados de delitos penales.

Así que la detención de Álvarez, informada por autoridades migratorias de Estados Unidos, no tiene una relación directa con las acusaciones de carácter fiscal que enfrenta en México; sin embargo, podría derivar en el inicio de un proceso de extradición.

